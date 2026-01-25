“Nu am fost lăsat să-mi văd copilul”. Ce spune bărbatul imobilizat de trupele speciale după ce și-a amenințat cu cuțitul fosta iubită

Agresorul a declarat că nu a fost lăsat să își vadă copilul. FOTO: Captură video/Poliția Română

Apar noi detalii în cazul bărbatului care și-a sechestrat, sâmbătă, fosta iubită și copilul într-un apartament din Capitală. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Agresorul a fost imobilizat în urma unei intervenții în forță a polițiștilor și a trupelor SAS.

Acesta a declarat pentru Antena 3 CNN că nu a fost lăsat să își vadă copilul: “Copilul este al meu. Nu mi s-a dat voie să-mi văd copilul. Nu am încercat să le fac rău. Le-am trimis bani. Am încercat să fie totul frumos. Eu îmi iubesc familia. Am vrut să văd starea copilului meu”, a declarat acesta.

Pe de altă parte, acesta a mai spus că nu a avut încredere că Instanța îi va da dreptate:

“Instanța le-a dat dreptate degeaba, fără motiv. Legea nu mi-a dat voie să îmi văd copilul. Ce înseamnă asta? Eu ămi iubesc copilul, și tu nu îmi dai voie la propriul meu copil?! O să vedem în instanță”, a mai spus agresorul.

Amintim faptul că Poliția Capitalei a intervenit în forță, sâmbătă, într-un caz grav de violență domestică. O femeie a fost ținută cu forța în locuință și amenințată cu un cuțit de fostul concubin pe numele căruia era emis un ordin de protecție. În apartament se afla și copilul femeii în vârstă de un an.

Intervenție în forță a echipajelor SAS

Potrivit surselor Antena 3 CNN, negociatorii și echipajele de la ISU au fost la ușa apartamentului în care se afla ținută cu forța această femeie împreună cu copilul de un an, după ce fostul concubin ar fi intrat în locuință, ar fi încuiat-o acolo și ar fi amenințat-o cu moartea, chiar și în momentul în care polițiștii sosise la ușa apartamentului.

Femeia le-ar fi spus polițiștilor că nu se află în pericol pentru a-i convinge pe agenți să plece. Fără a da detalii despre ce se întâmplă în interior sau dacă s-ar afla în pericol, victima a precizat că își va face singură rău dacă polițiștii vor încerca să intre în apartament. S-a solicitat sprijin de la SAS, negociatori și ISU care s-au deplasat la fața locului.

Întrucât discuțiile purtate de negociator cu victima nu au dat rezultate, având în vedere suspiciunea pericolului la care era expusă, existând informația că agresorul o amenința cu cuțitul, s-a pătruns în locație prin forțarea ușii de acces.

Polițiștii primiseră un apel la 112 de la o prietenă a victimei, cea care a anunțat incidentul, astfel încât au pătruns cu forța în apartament și l-au imobilizat pe agresor.