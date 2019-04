Be Eu. Informații importante pentru agricultori. Prima de instalare pentru tinerii fermieri:100.000 de euro

Gabriela Zoană, europarlamentar PSD și Daniel Buda, europarlamentar PNL au dezbătut în cadrul emisiunii Be Eu, moderată de Sabina Iosub cele mai importante noutăți cu privire la agricultura românească.

„Sunt vești excelente pentru România. Am promis în ultimul an că ne vom lupta pentru ca tinerii fermieri să primească fonduri mai mari. Am votat în data de 2 aprilie, în comisia de agricultură a Parlamentului European, raportul privind planurile strategice. Noi lucrăm în beneficiile cetățenilor români. Pentru noi, cei mai importanți sunt agricultorii, fermierii. Am răspuns cerințelor și intereselor agricultorilor români. Este foarte important să ajutăm fermierii români. Creștem prima de instalare pentru tinerii fermieri la 100.000 de euro” a declarat europarlamentarul PSD, Gabriela Zonă

„Este important că fermierii români vor avea parte de plăți directe, crescute comparativ cu perioada anterioară. Aici este o muncă de zi cu zi, de a pune pe mama comisarului european acestei nevoi a fermierului român”, a declarat europarlamentarul PNL, Daniel Buda.