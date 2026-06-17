Benzina şi motorina s-au ieftinit, miercuri, în România. Carburantul diesel a coborât sub pragul de 9 lei/litru în majoritatea oraşelor

Benzina şi motorina s-au ieftinit, miercuri, în România. Sursa foto: Getty Images

Şoferii din România plătesc, miercuri, mai puţin cu câţiva bani pentru un litru de benzină sau de motorină. Carburanţii s-au ieftinit uşor, iar motorina a coborât sub pragul de 9 lei/litru în majoritatea oraşelor mari din ţară. Astfel, benzina standard costă, la unele companii, 8,52 lei/litru, în timp ce motorina standard se vinde cu 8,98 lei/litru. Un litru de GPL costă, în medie, 4,46 lei, potrivit Peco Online.

Benzina premium se comercializează, miercuri, 17 iunie 2026, cu 9 lei pe litru, la unele staţii din Bucureşti, în timp ce, pentru motorina premium, şoferii plătesc 9,75 lei/litru.

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La Bruxelles se negociază în această perioadă unul dintre cele mai importante dosare climatice pentru România: introducerea sistemului ETS2, care ar putea scumpi combustibilii și încălzirea locuințelor începând cu 2028.

În joc sunt atât costurile suplimentare pe care le vor suporta populația și firmele mici, cât și aproximativ 8 miliarde de euro pe care România ar urma să le primească prin Fondul Social pentru Climă, mecanismul european destinat compensării efectelor tranziției verzi, precizează într-o analiză președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.

ETS2 pentru România, ar introduce un cost al emisiilor de CO₂ pentru combustibilii utilizați la încălzirea locuințelor și în transportul rutier. Acest cost va face ca prețul gazului, cărbunelui, păcurii, benzinei și motorinei sa fie mai mare cu 3-15% față de prezent.