Bicicleta fitness la tine acasa: beneficii si recomandari!

Atunci cand facem eforturi pentru a ne mentine silueta sau pentru a scoate in evidenta cateva trasaturi frumoase ale corpului, cele mai bune rezultate de care ne putem bucura vin cu ajutorul activitatii fizice practicate regulat. Astfel, o bicicleta fitness pe care sa o folosesti in confortul propriei locuinte te poate ajuta sa dai jos kilogramele in exces si sa scurtezi considerabil timpul alocat zilnic exercitiilor fizice.

Cu toate ca te poti bucura de beneficiile antrenamentelor cardio si atunci cand alergi in aer liber, bicicleta fitness se va dovedi o solutie mult mai eficienta si confortabila, in special in sezonul rece. In plus, diversitatea de antrenamente pe care acest tip de aparate fitness o permite te va ajuta sa controlezi foarte bine procesul de acomodare cu efortul fizic sustinut. Cand esti la inceput, activitatea sportiva desfasurata zilnic va parea un demers destul de dificil, astfel ca vei fi nevoit sa incepi cu cateva minute de exercitii pe zi si sa maresti acest interval in functie de gradul corpului tau de adaptare la efort.

Beneficii asupra sanatatii

Intr-o perioada foarte scurta de timp, bicicleta fitness isi va dovedi eficacitatea cu conditia, insa, ca programele de antrenament pe care le alegi sa ofere noi provocari si sa includa o varietate mare de exercitii. Pe langa antrenamentele pe care ti le va oferi consola digitala a bicicletei tale, vei avea acces si la sute de programe de tip Tabata sau HIIT, rutine cu grad ridicat de solicitare ce te vor apropia foarte rapid de obiectivele pe care le urmaresti. Pana in acel moment, insa, iata cateva dintre beneficiile de care te vei putea bucura imediat ce vei incepe sa folosesti noua ta bicicleta fitness:

- Pozitie comoda. Multumita pozitiei pe care trebuie sa o mentii in timpul exercitiilor, te vei putea antrena chiar la intensitate foarte ridicata fara a solicita spatele.

- Impact redus. Articulatiile nu vor fi solicitate precum se intampla in cazul alergarii din cauza lipsei impactului repetat si a socurilor constante. Astfel, poti exersa in siguranta pe bicicleta fitness chiar daca ai probleme cu gleznele, genunchii sau soldurile.

- Intarirea genunchilor. Pedalarea contribuie la hidratarea naturala a articulatiilor si va avea un efect de intarire a musculaturii din jurul genunchilor, astfel incat vei dobandi mai multa siguranta si putere la nivelul picioarelor.

- Varietate. Majoritatea modelelor de bicicleta fitness permit ajustarea rezistentei la pedalare si pun la dispozitia utilizatorului programe variate de antrenament dezvoltate dupa obiectivele pe care le vizezi.

Cum pregatesti bicicleta?

Dupa ce ai ales modelul corespunzator preferintelor si necesitatilor tale, iata cateva sfaturi referitoare la pregatirea bicicletei stationare pentru o utilizare corecta si confortabila:

- daca este prima utilizare, citeste cartea tehnica si ofera-ti cateva minute pentru a te familiariza cu comenzile;

- gasirea inaltimii corecte a sezutului: pozitioneaza-te langa bicicleta fitness si inalta sau coboara saua pana la nivelul soldurilor tale;

- departeaza sau apropie ghidonul pentru a gasi o pozitie comoda de-a lungul antrenamentului (nici prea aplecat, nici drept);

- asigura-te ca genunchiul este foarte putin indoit atunci cand duci pedala pana in cel mai departat punct (5-10 grade) pentru a te feri de accidentari si a eficientiza efortul din timpul antrenamentelor;

- incepe orice antrenament cu 5 minute de incalzire pedaland la o rezistenta mica;

- termina fiecare antrenament cu 5 minute de revenire si stretching al picioarelor;

- in cazul in care vrei sa modifici un program de exercitii, indiferent de tipul acestuia, poti schimba numarul de serii sau gradul de efort depus, insa nu elimina niciodata incalzirea si, respectiv, revenirea;

- mentine corpul hidratat - nu uita niciodata sticla cu apa.

In cazul in care ai hotarat ca este momentul sa aduci o schimbare in viata ta prin sport sau doar doresti sa iti tonifiezi musculatura pentru zilele de concediu la mare, intra pe Sport-Mag.ro si alege modelul ideal de bicicleta fitness din gama variata de aparate, echipamente si accesorii!