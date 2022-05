Și PNL a făcut bilanțul guvernării: "Avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană"

„Astăzi, după o jumătate de an de guvernare, avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană și peste 90 de miliarde de euro la dispoziție pentru dezvoltarea României. Avem o țară sigură, cu cele mai puternice garanții de securitate, care se dovedesc cu atât mai importante cu cât la granița noastră invazia militară rusă a generat un război devastator. Siguranța de care ne bucurăm, dată de apartenența la NATO și UE, dar mai ales de Parteneriatul strategic cu SUA, oferă României protecția teritoriului, a economiei și, mai ales, a cetățenilor. Și nu doar a noastră, a românilor. Dacă performanța economică și siguranța sunt, astăzi, certitudini, cea mai importantă valoare care strălucește, acum, este Solidaritatea noastră. Generozitatea românilor și mobilizarea autorităților au oferit celor peste un milion de ucraineni care ne-au trecut granița, de la invadarea țării lor, nu doar un adăpost sigur, dar și dovada capacității noastre de a ne arăta compasiunea și de a sări în ajutorul celor aflați la nevoie”, se arată în bilanțul liberalilor.

PNL menționează „ajutorul masiv” acordat și românilor care aveau cea mai mare nevoie de ajutor, din categoriile vulnerabile, afectați de creșterile de prețuri.

„Mix-ul de plafonări și compensări a reușit să salveze situația economică”

„Pachetele de măsuri implementate de îndată ce prețurile la energie și gaze naturale au început să crească într-un ritm intens au venit atât în sprijinul gospodăriilor, precum și al mediului de afaceri. Mix-ul de plafonări și compensări a reușit să salveze situația economică, fără a bloca sau afecta funcționarea pieței libere, pentru a menține lanțurile de aprovizionare. Am extins protecția față de alte posibile valuri de scumpiri până la 31 martie 2023, generând, astfel, predictibilitate, stabilitate și încrederea că Guvernul are capacitatea de a susține aceste măsuri pe termen lung. este mecanismul pe care l-am gândit, la nivelul Coaliției, pentru a oferi Guvernului instrumentele de lucru care să facă față noilor efecte ale crizei generate de creșterea prețurilor, mai ales pe fondul războiului din regiune. Milioane de români aflați în zona categoriilor vulnerabile beneficiază de o bună parte din cele 17,3 miliarde de lei din acest pachet, inclusiv prin intermediul voucherelor pentru alimente și produse de bază. Dar, pentru că dezvoltarea noastră economică depinde de evoluția mediului de afaceri, am alocat mai bine de jumătate din acești bani măsurilor economice, care să permită antreprenorilor susținerea activităților. Pentru a consolida securitatea noastră alimentară, am oferit bonusuri de sute de milioane de euro pentru procesarea produselor agricole românești și alte 300 de milioane de euro fermierilor noștri. Cea mai mare parte dintre aceste măsuri, luate din timp, după consultări cu partenerii sociali, sindicate, patronate, sunt deja în implementare și generează efecte concrete”, se mai arată în bilanț.

În această săptămână, un al treilea pachet de măsuri a fost decis la nivelul Coaliției, spune PNL: „Venind în completarea demersurilor de până acum, vom sprijini românii și companiile care au dificultăți în a-și plăti ratele, pe care le vor putea amâna cu nouă luni. Pensionarii cu venituri mici vor primi un ajutor de 700 de lei, iar salariații din sistemul public vor primi un sfert din diferența salarială cuvenită conform Legii salarizării unitare. Așa cum am promis, cetățeanul este în centrul Programului nostru Guvernamental, iar pentru ca noi să menținem siguranța și dezvoltarea acestei țări folosim toate resursele pe care le putem accesa. Am alocat cele mai mari fonduri pentru investiții de după 1989 - 88 de miliarde de lei. Mai ales în perioade de criză, cum din păcate trebuie să trecem acum, economia are nevoie de finanțare, de lucrări de infrastructură ample, de modernizare și de reformă a statului. Cele 96 de miliarde de euro - bani europeni din programele operaționale și din PNRR reprezintă resursa esențială pentru dezvoltare. În întreaga țară, șantierele deschise vor recupera decalajele acumulate și vor oferi locuri de muncă, infrastructură modernă și oportunități pentru investitori. În aceste șase luni de guvernare, ne-am asigurat că menținem capacitatea de a absorbi aceste sume uriașe de bani prin sprijinirea constructorilor, afectați de creșterea prețurilor la energie, materie primă și forță de muncă. Peste 5 miliarde de lei au fost alocați pentru a absorbi aceste efecte negative, la care se adaugă alte 300 de milioane de euro pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de creșterea prețurilor”.

Potrivit liberalilor, toate aceste măsuri au permis României să performeze la nivel european, într-o perioadă de crize multiple: „Am reușit să accesăm resursele necesare printr-un efort intens, care a vizat atât implementarea PNRR, care ne oferă 30 de miliarde de euro, cât și cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027, adică alte 50 de miliarde de euro. În ciuda crizelor cărora le-am făcut față, a fost esențială capacitatea Guvernului și ministerelor de linie de a reprezenta interesele României cu profesionalism și eficiență”.