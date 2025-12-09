BNR va avea un casier nou. Președintele Comisiei de Numismatică: "Am ales pe cineva cu semnătură frumoasă". FOTO: Colaj Instagram BNR

Banca Naţională a României (BNR) va avea un nou casier central, o persoană care are "o semnătură frumoasă", a afirmat, luni, Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică şi membru al Consiliului de Administraţie al băncii centrale.

"Cât priveşte numismatica BNR, am schimbat treapta de viteză, am reluat emisiunea de coli după 20 de ani. BNR a mai emis coli de colecţionare, 4 în anii 2000, a 5-a a venit anul trecut, a 6-a a venit anul acesta. Am lansat prima monedă colorată din istoria monetară a României. Nu mai existau monede colorate. Un real succes, aş putea spune. Încă trebuie să suplimentăm comenzile la Monetăria Statului, pentru că există cerere destul de mare. Pentru prima dată implicăm colecţionarii în deciziile pe care le luăm. Eu am preluat această comisie de la domnul Stoenescu, un om de cultură, un om foarte dedicat numismatic, şi caut, sunt nişte pantofi mari pe care trebuie să îi umplu, dar caut să deschid subiectul şi către colecţionari, către colegii noştri. Vom mai schimba o dată treapta de viteză. I-am anunţat pe colecţionari că vom avea un casier nou, central nou, la BNR. Am ales pe cineva cu semnătură frumoasă. E o cerinţă foarte importantă să aibă semnătura frumoasă, pentru că semnează banii. Suntem la un punct de cotitura, aş spune, când vine vorba de numismatică", a declarat Cristian Popa, la evenimentul CFA România dedicat performanţei: "Portofolii cu personalitate - de la Bursă la Galeria de Artă", scrie Agerpres.



De asemenea, el a afirmat că BNR are multiple proiecte în ceea ce priveşte numismatica şi că instituţia lucrează la un magazin online, dar deocamdată colecţionarii trebuie să meargă la ghişeele băncii din Bucureşti sau la sucursalele din ţară.



Potrivit acestuia, numismatica se află la confluenţa dintre banking şi istorie, cultură, dar şi investiţii, iar BNR comemorează personalităţile României şi nu numai: Lucian Blaga, Eminescu, Bălcescu, regalitatea, arhitecţi, poeţi, economişti.



"Ne cinstim istoria generală, dar şi istoria monetară. Am emis şi probabil vom continua să emitem rebateri, monede istorice, celebre, dar rebătute în varianta actuală, să ajungă pentru toată lumea în tiraj limitat, dar totuşi mai mare decât iniţialul. Există o recurenţă a numismaticii în licitaţiile Artmark şi ne bucură să vedem acest lucru. Arată că numismatica este totuşi pe radar, nu este un subiect amplu, este mai degrabă de nişă, dar este acolo, există constant în licitaţii. Am văzut la Artmark licitaţii multiple cu preţuri de adjudecare peste valoarea estimată şi asta la fel arată că există colecţionari interesaţi, vedem că există o anumită efervescenţă de nişă. Pentru început mă gândeam, dacă aveţi dorinţă să vă apropiaţi de subiect, cred că un început uşor şi gratuit ar fi să veniţi la Muzeul BNR, să vă plimbaţi cu unul dintre colegii mei o oră prin istoria monetară a României, să vedeţi exponatele noastre, de la piese foarte vechi, peste 1.000 de ani, până la emblematicul Pol al lui Carol, este cea mai rară şi cea mai scumpă piesă românească, ever, are 6,45 grame de aur, care teoretic valorează câteva mii de lei, valoarea ei de piaţă la ultima licitaţie a fost 450.000 de euro", a menţionat Cristian Popa.



Acesta a afirmat că la început moneda a fost primită doar de prietenii lui Carol, iar în muzeul BNR sunt singurele trei piese alăturate şi expuse.



"Atât de rare sunt: se pare că au existat 200 de piese în total, cam 100, istoria spune, legenda spune că au fost îngropate la temelia Palatului Peleş şi încă 100 distribuite pe la prietenii lui Carol. E o poveste întreagă. De ce e atât de rară? Carol nu avea dreptul să emită monedă, nu avea dreptul să-şi pună faţa pe monedă. Şi a pus-o. Nu doar că şi-a pus faţa, însă pe monedă a scris "Carol I, domnul românilor", fapt ce a supărat Imperiul Otoman, eram suzeranii lor, s-au opus. S-a supărat şi Imperiul Austro-Ungar, pentru că erau români în Transilvania, Transilvania nu era a noastră, 1868. A încercat. A fost un scandal politic foarte mare. De aceea e şi cea mai rară piesă românească", a transmis preşedintele Comisiei de numismatică din BNR, Cristian Popa.