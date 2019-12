Bogdan Chirieac: Această măsură a Guvernului Orban m-a disperat!

"Nu-mi imaginam că, în 60 de zile, un Guvern al României poate aluneca atât de rău. Nici Guvernul Cioloș, care totuși a fost Guvernul zero nu s-a prăbușit atât de repede. Eu înțeleg perfect reacțiile președintelui Iohannis. Nu-mi imaginam că în 60 de zile, practic 70 de zile de guvernare sunt atât de multe semne de întrebare și apar primele fisuri deschise în interiorul Guvernului. Au o chestiune pe care a avut-o în principal Guvernul Cioloș, unde era oaste de strânsură, care disprețuia profund establishmentul politic, presa, pe oricine vreți dumneavoastră. Ei erau Dumnezeii. Aceeași chestiune o văd la Guvernul PNL, o totală lipsă de dialog, o totală lipsă de dorință de a explica deciziile.

Măsura care m-a disperat a fost asta cu punțile. Vă dau cuvântul de onoare! Știți, că eu sunt cu munca, asta m-a învățat pe mine. Nicio națiune nu s-a ridicat fără muncă. Am condamnat de n ori comuniștii cu punțile, da? Vine Guvernul liberal și spune: nu se dă punte. Deci cine vrea să plece să aibă trei săptămâni de concediu în perioada asta, își ia două zile de concediu, că nu moare nimeni, da? În fiecare birou al statului rămâne măcar unul, ca privatul, dacă are nevoie- sau cetățeanul- să-l găsească. La privat, nu există așa ceva. Știți foarte bine, doamna Ruse, că sunteți aici, care muncește de Crăciun, are liber de Anul Nou și invers. La noi, în presă, așa e în general.", a declarat Bogdan Chirieac, la un post de televiziune.