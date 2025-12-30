"Ocolitoarea Mare" a Brașovului intră în licitație: Când va fi gata investiția de 268 milioane lei care leagă localitățile din jur

1 minut de citit Publicat la 19:55 30 Dec 2025 Modificat la 19:55 30 Dec 2025

Valoarea estimată a investiției este de peste 268 milioane de lei. Foto: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Consiliul Județean Brașov a lansat în licitație publică proiectul așa-numitei “Ocolitoarei Mari" a Brașovului, care vizează modernizarea și reabilitarea unor tronsoane de drumuri județene aflate în proximitatea municipiului, care însumează 53 de kilometri, potrivit Agerpres.

Valoarea estimată a investiției este de peste 268 milioane de lei, iar finanțarea obiectivului este asigurată din fonduri europene, cu o cofinanțare din surse locale, conform unui comunicat remis, marți, de CJ Brașov.

Pentru acest proiect - “Modernizare, reabilitare DJ 103B Săcele (DN 1A) - Tărlungeni - Budila - Teliu (DN 10) - limită de județ Covasna km 0+490-15+800, DJ 103A km 11+000-12+000, DJ 112A Hărman (DN11) - Bod - Hălchiu - Codlea - Vulcan - DN 73A km 0+000-38+980 și DJ 112B Cristian (DN 73) - Vulcan (DJ 112A) km 2+151-5+030”- CJ Brașov a a atras o finanțare nerambursabilă de 247.991.448 lei în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027.

Proiectul a fost împărțit în două loturi

Pentru a minimiza potențialele probleme în implementarea proiectului și ținând cont de anvergura lucrărilor, autoritatea contractantă a decis să împartă obiectivul de investiții în două loturi.

Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni pentru fiecare lot în parte.

Termenul pentru depunerea ofertelor este 28 ianuarie 2026. Prin acest proiect se vor reface structura rutieră și se va moderniza carosabilul, acostamentele, drumurile laterale și podețele, se vor amenaja accesele la proprietăți, trotuarele și alveolele stațiilor de transport public, se vor construi piste de biciclete pe anumite porțiuni și vor fi instalate stații de încărcare electrică.

Proiectul mai cuprinde lucrări de consolidare prin ziduri de sprijin din beton armat, realizarea scurgerii apelor prin amenajarea de șanțuri și rigole, reabilitarea infrastructurii și suprastructurii podurilor de pe traseu și lucrări în albiile râurilor.

Siguranța circulației va fi asigurată prin instalarea de parapete direcționale și de protecție, prin trasarea marcajelor longitudinale și transversale, montarea benzilor rezonatoare și a indicatoarelor, precum și prin lucrări de iluminat public.

Nu în ultimul rând, va fi amenajată intersecția cu calea ferată CF 203 simplă neelectrificată Brașov - Zărnești.

Anterior, Consiliul Județean a lansat demersurile procedurale pentru contractarea serviciilor de supervizare a execuției lucrărilor, cu o valoare estimată de 3.989.791,38 lei, finanțarea fiind asigurată integral din bugetul județului Brașov.