Bolojan, mesaj de Ziua Independenței: „Atunci s-au pus bazele statului modern. Azi, provocarea e funcționarea mai bună a instituțiilor”

Premierul interimar Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, într-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Independenței Naționale a României, că „libertatea se câștigă și se apără” și că România are nevoie de reforme „profunde” în administrație.

„10 Mai – Ziua Independenței Naționale a României. Este data la care România a făcut un pas decisiv: și-a asumat, fără echivoc, statutul de stat independent. În 1877, prin curajul și viziunea unor lideri precum Mihail Kogălniceanu și Carol I, România și-a proclamat independența și a demonstrat, pe câmpul de luptă, că libertatea se câștigă și se apără. Atunci au fost puse bazele unui stat modern și funcțional. Astăzi, provocarea este o funcționare mai bună a instituțiilor și a administrației, eficientă și corectă pentru toți cetățenii săi”, a spus Bolojan, într-un mesaj postat pe Facebook.

Ilie Bolojan a apreciat că, în prezent, „România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice”.

„Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate și la continuarea modernizării statului, prin instituții solide, reducerea risipei și recâștigarea încrederii cetățenilor. Așa cum prima generație de lideri ai României moderne a schimbat destinul țării, și noi avem datoria să ducem România mai departe, prin muncă, seriozitate și decizii corecte”, a adăugat premierul român.