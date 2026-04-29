Campania „Conștient, nu dependent” transformă Clujul într-un centru de siguranță împotriva noilor capcane ale traficului de droguri

Traficul de substanțe interzise nu mai are loc doar în colțurile întunecate ale străzilor, ci s-a mutat în buzunarul fiecărui adolescent, ascuns în spatele unor aplicații de mesagerie criptată și a unor emoji-uri aparent inofensive. Statisticile actuale indică o realitate brutală: rețelele sociale au devenit principala piață de desfacere pentru substanțele sintetice, facilitând o creștere a traficului cu 27% într-un singur an. În fața acestui inamic invizibil, informația corectă este singura barieră eficientă. Campania națională antidroga „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a adus la Cluj o strategie de prevenție adaptată realității anului 2026.

Evenimentul a debutat în sala Cinematografului „Florin Piersic”, unde s-au reunit peste 700 de tineri. Această sesiune a reprezintat un atelier de „supraviețuire urbană” în format digital. Elevii clujeni au învațat să descifreze limbajul codificat al dealerilor din mediul online și să înțeleagă cum algoritmii platformelor sociale îi pot expune unor riscuri majore. Accentul a fost pus pe demontarea iluziei că substanțele consumate în medii controlate sau „doar o dată” sunt sigure. Mesajul este că vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, dar lipsa de informare poate deveni fatală.

Efortul de prevenție s-a extins către cei care veghează asupra siguranței de acasă și de la școală. Aula „Victor Jinga” din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” a găzduit o întâlnire esențială la care au participat 500 de părinți și profesori. Aceștia au primit un set de instrumente practice pentru a naviga în acest peisaj riscant. Rolul central i-a revenit expertului antidrog Cătălin Țone, care a adus în fața publicului o radiografie a realității din teren. Acesta le-a explicat adulților cum să identifice schimbările subtile de comportament și cum să abordeze subiectul drogurilor fără a rupe punțile de comunicare cu tinerii.

Cifrele îngrijorătoare privind consumul de noi substanțe psihoactive (NPS), care sunt adesea nedetectabile la testele standard, fac din acțiunea de la Cluj o necesitate strategică. Prin acest demers, campania „Conștient, nu dependent” subliniază că lupta împotriva dependenței începe cu mult înainte ca substanța să ajungă la consumator. Prevenția înseamnă, în primul rând, o comunitate care știe să recunoască pericolul chiar și atunci când acesta este mascat de un filtru de social media. Clujul oferă un model de bune practici, demonstrând că unitatea dintre specialiști și cetățeni este cea mai puternică armă împotriva acestui fenomen global.





