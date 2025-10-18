Când este Black Friday 2025. Datele anunțate de marile magazine din România

În România, eMAG rămâne principalul promotor al conceptului Black Friday. Foto: Getty Profimedia

Black Friday 2025 va avea loc în România pe 7 noiembrie 2025, potrivit anunțurilor făcute de principalele magazine online. Pentru cei care se întreabă când este Black Friday 2025, este important de știut că, deși tradițional evenimentul are loc într-o singură zi, experiența ultimilor ani arată că reducerile se vor întinde pe parcursul întregii luni noiembrie. Multe magazine vor începe campaniile de Black Friday încă din 1 noiembrie și le vor continua până pe 30 noiembrie 2025.

Black Friday 2025 la eMAG și alte magazine online

În România, eMAG rămâne principalul promotor al conceptului Black Friday, fiind primul retailer care a introdus acest eveniment pe piața locală. În 2025, eMAG va organiza Black Friday pe data de 7 noiembrie, promițând reduceri majore la produse din toate categoriile — de la electronice, electrocasnice și IT, până la modă, articole pentru casă și produse de îngrijire personală.

Alături de eMAG, și alte magazine importante vor marca momentul reducerilor: Flanco, Altex, Elefant, Notino, Evomag, Douglas, Tezyo sau Dormeo. În total, peste 150 de magazine vor participa la campania de Black Friday România 2025, fiecare anunțând oferte speciale și stocuri limitate. Lista completă a magazinelor participante poate fi consultată AICI.

Ce magazine fizice participă la Black Friday

Evenimentul Black Friday nu se limitează doar la mediul online. Marile lanțuri de retail fizic, precum Carrefour, Auchan și Lidl, se alătură campaniei cu reduceri consistente la produse alimentare, articole de uz casnic și electrocasnice mici.

De asemenea, brandurile de modă precum H&M, Zara sau Decathlon vor avea promoții în magazinele fizice și online, atrăgând un public divers, de la cumpărători fideli până la clienți ocazionali. În plus, numeroși retaileri locali și magazine independente își vor lansa propriile campanii de reduceri, pentru a profita de entuziasmul general al cumpărătorilor.

Când este Black Friday în SUA

Conform tradiției americane, Black Friday are loc în ziua de vineri de după Ziua Recunoștinței, adică după a patra joi din luna noiembrie. Astfel, Black Friday 2025 în Statele Unite va fi pe 28 noiembrie 2025.

Deși evenimentul durează oficial o singură zi, în SUA reducerile se extind tot mai des pe întreaga săptămână, sub denumirea de Cyber Week. Tot mai multe magazine din întreaga lume preiau acest model, oferind promoții timp de mai multe zile pentru a satisface cererea ridicată a cumpărătorilor.

Black Friday 2025 se anunță a fi una dintre cele mai ample ediții de până acum, cu reduceri semnificative, o durată extinsă a campaniilor și o participare record a retailerilor din toate domeniile.