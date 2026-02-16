Când vor putea pacienții să facă analize decontate oricând? Șeful CNAS îl atacă pe Rogobete: De 2 luni am propus eliminarea plafoanelor

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a propus încă din luna decembrie Ministerului Sănătății eliminarea plafoanelor care limitează accesul pacienților la analizele de laborator decontate. FOTO: Agerpres

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a propus încă din luna decembrie Ministerului Sănătății eliminarea plafoanelor care limitează accesul pacienților la analizele de laborator decontate, însă, nici acum instituția nu a primit răspuns și acordul ministrului pentru aplicarea măsurii, a declarat președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, luni, la Antena 3 CNN.

Întrebat despre situația frecventă în care, spre finalul lunii, pacienții nu mai reușesc să își facă analizele decontate, Moldovan a explicat că plafoanele actuale duc la un acces inegal. Astfel, cele mai solicitate laboratoare își epuizează rapid fondurile, în timp ce altele rămân cu bani nefolosiți, a spus el.

"Pacienții au doar câteva zile acces la cele mai solicitate laboratoare, pe când alte laboratoare rămân cu fonduri nefolosite. Practic, la sfârșitul fiecărei luni, la sfârșit de trimestru, la sfârșit de an rămân bani necheltuiți, iar pacienții nu pot să-și facă analizele", a declarat șeful CNAS.

Potrivit acestuia, CNAS a propus încă din decembrie Ministerului Sănătății eliminarea plafoanelor pentru laboratoare, cu condiția introducerii unor reguli mai stricte și mai clare pentru prescrierea analizelor.

"Să ne încadrăm în bugetul pe care îl avem, făcând reguli foarte clare de prescriere a analizelor de laborator, la fel cum avem reguli clare de prescriere a medicamentelor, și să scoatem plafoanele, ca pacienții să aibă acces la laboratoare oricând pe parcursul lunii", a spus Moldovan. El a precizat că "așteaptă de două luni intervenția și acordul ministrului Sănătății" pentru aplicarea măsurii.

Președintele CNAS a descris măsura ca fiind o schimbare majoră, un concept folosit în mai multe țări. În opinia sa, aceasta ar fi "o reformă reală" a sistemului de asigurări sociale de sănătate și ar trebui susținută de Ministerul Sănătății, astfel încât pacienții să nu mai stea la cozi pentru analize.

Totodată, Horațiu-Remus Moldovan a anunțat că este în desfășurare procesul de digitalizare și de modernizare a platformei informatice a CNAS. El a afirmat că o etapă importantă a fost deja încheiată și că modificările se vor vedea și în cabinetele medicilor de familie și specialiști, dar și pentru pacienți.

Moldovan a anunțat că "în vara acestui an vor dispărea complet toate formularele medicale tipizate sau pe hârtie și vor fi înlocuite cu formulare digitale".