Carmen Harra, previziuni sumbre pentru Elena Udrea: "Karmele ei încep să o urmărească"

Cererea cu privire la suspendare pedepsei de executare a fost respinsă de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Asta înseamnă că Elena Udrea va rămâne, în continuare, închisă în Penitenciarul Târgșor.

Privind acest caz, clarvăzătoarea Carmen Harra a emis o serie de predicții.

"Mă uit la Elena Udrea de ani de zile și am știut că o să se ajungă aici. Eu anticipez, pur și simplu, bazat pe potențialul ăsta de a folosi intuiția. Anticipez unde merge omul cu acțiunile lui. (...)

Ea încă mai poate naviga o perioadă de timp, să încerce să inducă în eroare, poate, autoritățile, dar intră într-un an karmic. De acolo nu mai are loc de întors. (...)

Noi putem să fraierim pe oricine, să furăm, să facem…dar nu putem să ne fraierim propriul nostru destin! Nu putem să-l inducem în eroare pe Dumnezeu!

Este o divinitate și o ordine universală peste care nu putem să trecem. Oricât am fi de deștepți, oricâți bani am avea, oricâtă putere am avea, se încurcă undeva planurile noastre și nu ies așa cum am vrut noi.

(...) Karmele ei încep s-o urmărească și ea trebuie să le plătească. Ea va ajunge, până la urmă, să își plătească pedeapsa și va ajunge în pușcărie”, a precizat Carmen Harra în emisiunea „Online Story”

Cum putem corecta ce am greșit

"Noi putem, totuși, să corectăm lucrurile pe care le-am greșit. Putem să acceptăm lucrurile pe care le-am greșit. Putem să ne cerem iertare.

De aia Dumnezeu ne-a lăsat șansa să ne ducem și să ne cerem iertare. Iertarea e dumnezeiască. Ăsta era un an în care putea să obțină această iertare. Nu a făcut-o!(…)

Anii de plată sunt ultimii 12 ani. Finalul lui 2022 și parcursul lui 2023, aceasta este perioada ei de răscruce și perioada ei de plată karmică”, a mai spus Carmen Harra.