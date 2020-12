''Carte de Bunătate'', un proiect care va scoate la lumină rețete vechi din bucătăria tradițională românească

''Până la data de 30 noiembrie, 100 de elevi și 100 de bunici, îndrumați de peste 15 cadre didactice din 10 școli aflate în 10 regiuni istorice din România, au scos la lumină rețete vechi din bucătăria tradițională românească.

Timp de patru luni de zile, construirea, rețetă cu rețetă, a Cărții de Bunătate a adus mai aproape, prin mijloace moderne, impuse de măsurile de distanțare și protejare împotriva SARS-CoV-2, bunicii și nepoții în încercarea de a descoperi gustul uitat al preparatelor culinare din copilărie, gătite cu atâta dragoste de bunicile și străbunicile noastre.

Rețetele sunt publicate, inclusiv în varianta video, acolo unde a fost posibil, pe website-ul proiectului – www.bundelabuni.ro , o hartă culinară a României, ce reunește călătoria virtuală a nepoților cu povestirile bunicilor, evidețiind mediul din care provin, ambianța și ritualul după care trebuie mâncate preparatele pentru a-și dezvălui întreaga lor savoare.

Regiunile care au intrat în proiect și din care au fost culese rețetele culinare sunt: Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia, Maramures, Muntenia, Moldova, Bucovina, Dobrogea si Tinutul Secuiesc.

Proiectul Carte de Bunătate a oferit beneficiarilor – elevi, profesori și familiile elevilor, sentimentul de împlinire pentru realizarea unei opere la care copiii sunt co-autori, alături de bunicii lor, o carte virtuală de rețete strămoșești.

Pe de altă parte, bunicii au fost aduși mai aproape de lumea copilăriei, reușind, astfel să poată să își înțeleagă mai bine nepoții și să utilizeze mijloacele moderne de comunicare. În același timp, prin intermediul website-ului, cititorii vor putea consulta un adevarat ghid culinar al României.

Proiectul va continua și după perioada de 30 noiembrie 2020, cu finanțare din donații și sponsorizări uzuale ale Asociației.