Cătălina Anghel, fetiţa de trei ani care a murit în braţele mamei, la Revoluţia din 1989, ciuruită de 70 de gloanţe ale militarilor

Poveştile eroilor necunoscuţi ai Revoluţiei din 1989 au început să fie publicate, încă de anul trecut, pe pagina de Facebook Eroii Revoluţiei Române din 1989. Sub forma unor episoade, poveştile eroilor români ai Revoluţiei sunt făcute publice.

Pagina a publicat un nou episod care se referă la o fetiţă în vârstă de numai trei: Cătălina Anghel. Copila a fost ucisă şi şi-a dat ultima suflare în braţele mamei sale, la rândul ei răpusă de mai multe rafale de gloanţe ale unor militari români.

Militarii au tras aproximativ 70 de gloanţe în maşina în care se afla Cătălina Anghel şi mama ei, Mărioara Anghel, după ce ar fi primit un telefon prin care erau anunţaţi că prin zona în care se aflau urmează să treacă două maşini cu terorişti.

Într-una din aceste maşini se aflau Mărioara şi fiica ei, Cătălina.

Povestea Cătălinei Anghel, fetiţa omorâtă de militarii români la Revoluţia din 1989

"CATALINA ANGHEL (25 septembrie 1986 – 23 decembrie 1989), Bucuresti

In ziua de 23 decembrie , Marioara Anghel, sotia lui Neculae, si-a luat fetita, Catalina, care avea doar 3 ani, si a plecat cu masina spre casa, cu gandul ca va reusi, cat mai repede, sa-si duca copilul la tara, departe de gloantele din Ca­pitala. In fata Cimitirului Ghencea, masina a fost ciuruita de militari. 70 de gloante au intrat in tabla si in cele doua trupuri. Cătălina și mama ei au murit pe loc.

"Cei de la unitatea militara 02210 de la Clubul Steaua, din Ghencea, au spus ca au primit un telefon ca vor trece doua masini cu teroristi. Si daca primesti un telefon, nu e normal sa verifici cine e cel care iti vorbeste?", se intreaba Neculae acum, dupa ani de zile de cand "teroristii" pe care-i iubea au fost lichidati.

Neculae Anghel si-a revazut sotia si fetita de 3 ani in Ajunul Craciunului. Dar nu acasa, in fata bradului impodobit, ci la Spitalul Municipal. Mama, impuscata cu o rafala de gloante, zacea cu fetita Catalina pe podea. O imagine sfasietoare: mana stanga a femeii era inclestata pe corpul copilului cu ochii negri, inca deschisi. Mama si-a tinut in brate fetita pana in ultima clipa.

"Mi-au spus ca le-au luat din masina exact asa cum sunt in poza, imbratisate", ne sopteste tatal. Toate vorbele lui despre moarte sunt soptite.

Prin rezoluția nr. 799/07.11.1991, Secția Parchetelor Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în această cauză", se arată în postarea paginii Eroii Revoluţiei Române din 1989.