Câți bani au câștigat anul trecut Adrian Streinu-Cercel şi Alexandru Rafila

Adrian Streinu-Cercel a avut în ultimul an patru surse de câștig: manager şi medic la Matei Balş (161.270 RON), Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila (167.408), activităţi medicale şi proprietate intelectuală (100.844 RON), respectiv contracte PFI - persoană fizică independentă (670.860 RON), după cum arată declaraţia de avere a acestuia, consultată de Hotnews.

Streinu-Cercel deţine, de asemenea, şi două apartamente în Capitală: unul de 72 de metri pătraţi, cumpărat în 2009 (cotă parte 1/1), respectiv unul de 128 de metri pătraţi, achiziţionat în 2019 (cotă parte 1/2). Din 2018, medicul deține şi o maşină Skoda.

Cât despre conturi, parlamentarul PSD are în bancă aproape 130.000 de euro. În plus, are un credit de 90.000 de euro, contractat în 2019, precum şi două împrumuturi luate de la persoane fizice,de 2.000 de euro, respectiv 60.000 RON.

Deputatul PSD Alexandru Rafila este Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, şeful Disciplinei Microbiologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila şi şeful Laboratorului Institutului Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş din Bucureşti.

Acesta a încasat anul trecut: 124.886 RON salariu la UMF Carol Davila, 184.522 RON salariu la Institutul Matei Balş, 32.000 RON din servicii medicale (PFA), 5.965 dolari dintr-un contract de cercetare într-un studiu internaţional, 1.947 RON ca indemnizaţie în Consiliul Ştiinţific al ANSVSA, 3.215 euro, respectiv 1.833 euro, ca diurnă de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, respectiv 10.000 de euro din restituirea unui împrumut, potrivit sursei citate.

Și Alexandru Rafila deţine două apartamente în Bucureşti, unul de 127 mp (achiziţionat în 2004), respectiv unul de 37mp (cumpărat în 1997), însă în afara Capitalei, mai deţine o casă de 330 mp în Râşnov (achiziţie făcută în 2013) şi un apartament de 140 mp în Voluntari (cumpărat în 2010). Rafila mai are şi două terenuri intravilane în Otopeni (5.000 mp şi 800 mp), unul în Râşnov (1.040 mp), un teren extravilan în Corbeanca (1.420 mp) şi unul agricol în Crevedia (2,3 ha). Deține un autoturism Volkswagen achiziționat în 2018. În conturi şi depozite bancare, Rafila mai are 215.000 de euro, 730.000 RON şi 10.500 de dolari. De asemenea, deţine 1.000 de acţiuni sau părţi sociale la Transgaz (în valoare de 85.000 RON), dar şi 51.074 la Banca Transilvania (în valoare de 120.000 RON). În aceeaşi declaraţie de avere, Rafila a trecut un împrumut de 130.000 RON pentru cheltuieli de campanie electorală, dar şi un împrumut de 4.000 RON către o persoană fizică.