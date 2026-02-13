Caz halucinant: Mașină de pompieri oprită de Poliție în timpul misiunii. Șoferul a fost lăsat fără permis în drum spre incendiu

Incendiul la care ar fi trebuit să ajungă a fost stins în cele din urmă de săteni. Foto: Hepta

Situaţie halucinantă în Galaţi. Un pompier voluntar a rămas fără permis şi a fost amendat cu peste 3.000 de lei după ce a fost oprit de un agent de poliţie în timp ce era în misiune pentru a stinge un incendiu izbucnit la o locuinţă. Agentul de Poliţie, care se îndrepta spre acelaşi incendiu, ar fi fost supărat că maşina de pompieri nu i-ar fi acordat prioritate, iar la un moment dat i-a tăiat calea şi l-a blocat mai bine de un sfert de oră. Acum, pompierul voluntar vrea să îşi facă dreptate în instanţă. Incendiul la care ar fi trebuit să ajungă a fost stins în cele din urmă de săteni.

Dinu Haret, șef SVSU Drăgușeni, martor: Am fost sunat prin serviciul 112 de ISU Galați să intervenim la un incendiu izbucnit în localitatea Căuești. Pe drum, am fost opriți de un echipaj de poliție din Târgu Bujor prin semnale luminoase (nu și acustice), ca să tragem pe dreapta.

Mașina se afla în pantă, iar drumul era foarte îngust, motiv pentru care nu am putut opri imediat și am mai mers câțiva metri. Echipajul de poliție ne-a depășit.

Am oprit, iar agentul a venit la șoferul autospecialei și i-a cerut actele. I-am comunicat că ne deplasam la un incendiu. Ne-a spus că nu avem voie să folosim semnalele albastre. Și el a afirmat că se deplasa tot la intervenție, la același incendiu.

Eu consider că este un abuz. Viața oamenilor are prioritate.

Ionel Bejan, pompierul voluntar amendat: M-am prezentat într-o oră la postul de poliție, unde mi s-a întocmit procesul-verbal și mi s-a reținut permisul pentru patru luni. Amenda este foarte mare, peste 3.000 de lei.

Reporter: Până la urmă, de ce v-au amendat, dacă mergeați la incendiu cu autospeciala SVSU?

Ionel Bejan: Nu știu. Mi s-a comunicat că nu am oprit la semnalele luminoase.

Reporter: Ați depus contestație?

Ionel Bejan: Da. La Judecătoria Târgu Bujor și urmează să fie parcurse căile legale.

Comisar-șef Felicia Tudoran, purtător de cuvânt IPJ Galați: Conducătorul auto al autovehiculului respectiv nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliție, respectiv obligația de a opri sau de a facilita trecerea acesteia. De asemenea, acesta ar fi avut montate două dispozitive luminoase albastre și un dispozitiv sonor similare celor utilizate de autospecialele de poliție, jandarmerie sau ambulanță, fără a avea dreptul legal de a le folosi.