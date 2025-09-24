CCR a decis: Legea pentru reorganizarea autorităţilor administrative autonome e constituțională. Ce se schimbă la ANRE, ANCOM și ASF

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizările de neconstituționalitate depuse de partidele AUR, S.O.S. România și POT împotriva Legii pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, au declarat, pentru Agerpres, reprezentanți ai CCR.
Proiectul legislativ, publicat în forma sa finală sub denumirea de EM 245, vizează reorganizarea și reducerea personalului din autorități administrative autonome precum ANRE, ASF și ANCOM.
Printre prevederile-cheie adoptate:
- Până la 30 octombrie 2025, conducerea executivă a acestor instituții trebuie să prezinte Parlamentului (în cadrul Comisiilor reunite buget‑finanțe și muncă) o nouă organigramă și o notă informativă adresată Guvernului.
- Noile organigrame trebuie să prevadă reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile de suport administrativ, logistic și operațional, față de statul de funcții existent la 1 ianuarie 2025.
- De asemenea, prevederile stabilesc că, până la data de 31 decembrie 2028, membrii comitetului ANRE, membrii consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu vor putea beneficia de prime sau bonusuri.
Legea a fost adoptată ca urmare a asumării răspunderii Guvernului în Parlament.
Obiecțiile sesizate de AUR, S.O.S. și POT
În sesizarea depusă la CCR, partidele contestatare au susținut că actul normativ ar încălca mai multe norme și principii constituționale, printre care:
- Lipsa previzibilității și caracterul excesiv de general al unor dispoziții, care permit interpretări discreționare sau abuzuri ale autorităților.
- Posibile afectări ale principiului separației puterilor în stat sau al independenței unor autorități autonome.
- Încălcări ale drepturilor funcționarilor sau ale garanțiilor procedurale cu privire la reducerea de personal.
Detaliile concrete ale obiecțiilor au fost invocate în scris în sesizare (examinarea legii din perspectiva clarității prevederilor și a protecției drepturilor individuale). (Amintim însă că în decizia CCR, aceste argumente nu au dus la admiterea sesizării.)
Implicațiile deciziei CCR: Ce se schimbă la ANRE, ANCOM și ASF
Respinsă de CCR, legea poate intra în aplicare în forma adoptată, iar autoritățile vizate trebuie să se conformeze termenelor și obligațiilor instituite. Impactul real va depinde de modul concret de implementare:
- Reducerile de personal și reorganizările instituționale pot genera opreliști administrative, eventual contestații individuale din partea salariaților.
- Raportarea către Parlament și Guvern oferă un cadru de control parlamentar și guvernamental asupra procesului.
- Interdicția de a acorda bonusuri sau prime pentru o perioadă mai îndelungată poate limita practica remunerării complementare în aceste instituții.
Comunicatul CCR din 24 septembrie 2025
Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, respectiv de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar al S.O.S. România și Grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri, și a constatat că dispozițiile Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, în ansamblul său, precum și ale art.1 alin.(1)-(8) și ale art.2 alin.(1), (2) și (6) din aceasta, sunt constituționale.
Rezumat
Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii sus-menționate cu respectarea art.114 din Constituție, întrucât a reglementat eficientizarea activității Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (denumită în continuare ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (denumită în continuare ANCOM) și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii.
De asemenea, Curtea Constituțională a constatat că legiuitorul are competența de a stabili măsuri legislative referitoare la reducerea numărului de posturi și la reducerea nivelului salariilor de bază și/sau indemnizațiilor personalului unor autorități administrative autonome, iar prevederile care stabilesc aceste măsuri sunt constituționale [art.1 alin.(3) și (5), art.16 alin.(1), art.41, art.53 și art.117 alin.(3) din Constituție].
Argumente
Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă, care au privit condițiile în care poate fi angajată răspunderea Guvernului și lipsa unei motivări reale în expunerea de motive a legii, Curtea a constatat că:
-
angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului asupra unui proiect de lege este o procedură prevăzută de Constituție (art.114) prin care se dă expresie raporturilor constituționale dintre Parlament și Guvern și se realizează atât controlul parlamentar, cât și actul de legiferare în sine
-
urgența și necesitatea adoptării legii au fost justificate de Guvern și au avut în vedere asigurarea sustenabilității financiare a României
-
nu are competența să exercite un control de constituționalitate asupra modului de redactare a expunerii de motive a legii concepute de Guvern [art.1 alin.(5)]*
Cu privire la criticile de neconstituționalitate intrinsecă, Curtea a constatat că:
-
urmare a noii organigrame și a aplicării noilor state de funcții, legea criticată a prevăzut că reîncadrarea personalului pe funcții se face prin act administrativ emis de conducătorul autorității autonome; or, controlul acestor acte administrative nu intră în sfera de atribuţii ale Curţii Constituţionale [art.1 alin.(3) și (5)]
-
pretinsa neclaritate a sintagmei „o grilă de salarizare care să prevadă o reducere de 30% a nivelului salariilor de bază și/sau indemnizațiilor personalului în statele de funcții la data de 1 iulie 2025” vizează chestiuni de interpretare şi aplicare a legii, iar nu de constituționalitate [art.1 alin.(3) și (5)]
-
personalul ANRE, ASF și ANCOM nu este în aceeaşi situaţie juridică – din perspectiva specificului reglementării elementelor raportului de muncă, în special a salarizării – cu personalul altor autorități administrative autonome [art.16 alin.(1)]
-
legiuitorul a instituit atât criterii obiective pe baza cărora se face reorganizarea celor trei autorități administrative autonome, cât și garanții efective pentru personalul afectat de măsurile legislative criticate [art.41 alin.(1) și art.53]
-
autonomia ANRE, ASF și ANCOM nu reprezintă un concept absolut, iar activitatea și funcționarea autorităților administrative autonome este stabilită de legiuitorul organic [art.117 alin.(3)]*
Decizia este definitivă și general obligatorie.
Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.