CCR a decis: Legea pentru reorganizarea autorităţilor administrative autonome e constituțională. Ce se schimbă la ANRE, ANCOM și ASF

4 minute de citit Publicat la 12:05 24 Sep 2025 Modificat la 13:17 24 Sep 2025

Judecătorii CCR, mai 2025. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Andreea Alexandru

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizările de neconstituționalitate depuse de partidele AUR, S.O.S. România și POT împotriva Legii pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, au declarat, pentru Agerpres, reprezentanți ai CCR.

Proiectul legislativ, publicat în forma sa finală sub denumirea de EM 245, vizează reorganizarea și reducerea personalului din autorități administrative autonome precum ANRE, ASF și ANCOM.

Printre prevederile-cheie adoptate:

Până la 30 octombrie 2025, conducerea executivă a acestor instituții trebuie să prezinte Parlamentului (în cadrul Comisiilor reunite buget‑finanțe și muncă) o nouă organigramă și o notă informativă adresată Guvernului.

Noile organigrame trebuie să prevadă reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile de suport administrativ, logistic și operațional, față de statul de funcții existent la 1 ianuarie 2025.

De asemenea, prevederile stabilesc că, până la data de 31 decembrie 2028, membrii comitetului ANRE, membrii consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu vor putea beneficia de prime sau bonusuri.

Legea a fost adoptată ca urmare a asumării răspunderii Guvernului în Parlament.

Obiecțiile sesizate de AUR, S.O.S. și POT

În sesizarea depusă la CCR, partidele contestatare au susținut că actul normativ ar încălca mai multe norme și principii constituționale, printre care:

Lipsa previzibilității și caracterul excesiv de general al unor dispoziții, care permit interpretări discreționare sau abuzuri ale autorităților.

Posibile afectări ale principiului separației puterilor în stat sau al independenței unor autorități autonome.

Încălcări ale drepturilor funcționarilor sau ale garanțiilor procedurale cu privire la reducerea de personal.

Detaliile concrete ale obiecțiilor au fost invocate în scris în sesizare (examinarea legii din perspectiva clarității prevederilor și a protecției drepturilor individuale). (Amintim însă că în decizia CCR, aceste argumente nu au dus la admiterea sesizării.)

Implicațiile deciziei CCR: Ce se schimbă la ANRE, ANCOM și ASF

Respinsă de CCR, legea poate intra în aplicare în forma adoptată, iar autoritățile vizate trebuie să se conformeze termenelor și obligațiilor instituite. Impactul real va depinde de modul concret de implementare:

Reducerile de personal și reorganizările instituționale pot genera opreliști administrative, eventual contestații individuale din partea salariaților.

Raportarea către Parlament și Guvern oferă un cadru de control parlamentar și guvernamental asupra procesului.

Interdicția de a acorda bonusuri sau prime pentru o perioadă mai îndelungată poate limita practica remunerării complementare în aceste instituții.