Ce a pățit o fată din același sat cu Luiza după ce a sunat la 112 pentru că era hărțuită

O fată de 15 ani, orfană, de etnie romă, din Coșoveni, comuna de unde e Luiza Mihaela, este hărțuită de fostul prieten.

Fata locuiește la rude. Într-o noapte, fostul prieten a spart ușa cu un par și a intrat în casă. Apelul la 112 a adus poliția în curte. “Dar polițiștii mi-au dat mie amendă, că am sunat degeaba. El plecase, după ce spărsese prin casă și îmi dăduse una în frunte. Am și certificat medico-legal”, spune unchiul fetei, Alexandru C,, potrivit Libertatea.

Unchiul a reclamat abuzul polițiștilor, dar, după două luni, plângerea lui s-a întors, pentru a fi soluționată, tot la polițiștii din comună. Iar nepoata lui, elevă la un liceu pedagogic, se teme în continuare pentru viața ei și nu iese din casă fără însoțitor.