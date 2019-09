Ce au descoperit medicii în sângele lui Mario Iorgulescu

foto: Facebook/ Gino Mario Iorgulescu

Accidentul de pe Șoseaua Chitilei în care a fost implicat și fiul șefului de la Ligă ar fi putut însemna un carnagiu. Unchiul victimei lui Mario Iorgulescu a făcut mărturisiri incredibile.

Bărbatul a declarat, pentru Cancan, că el și fiul lui ar fi trebuit să fie în mașina victimei lui Mario.

”Noi ne aflam la un priveghi, iar în jurul orei două 2.30 – 3.00, a venit și Dany. Am stat cu el de vorbă, mi-a explicat că a fost cu treabă prin oraș. Ne-am ridicat cu toții și am vrut să plecăm spre casă. Ca un noroc de la Dumnezeu, am plecat fiecare cu mașina lui și n-am fost toți într-o mașină. Am plecat toți de acolo, iar eu cu fiul meu am mai întârziat puțin. Eu, cu fiul meu, am întârziat puțin, la Mc Donald’s, apoi pe șoseaua Chitilei, după benzinărie, am început să mă apropi și eu de ei. Am observat de la distanță cum un autoturism, o torpilă, se apropia cu o viteză năucitoare. Acolo e o mica curbă și am văzut cum a intrat pe contrasens. Nu a apucat să facă nici stânga, nici dreapta Mario Iorgulescu. Pur și simplu, l-am văzut de la o distanță de 400-500 de metri cum a intrat frontal în mașina în care se afla Dany”, a spus bărbatul.

Conform celor două probe recoltate după accident, acesta avea 0,80 g/l alcool pur în sânge, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Astfel, el va fi acuzat si de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. El are deja deschis pe numele său un dosar penal pentru ucidere din culpă. În prezent, el se află internat la Spitalul Elias, la Terapie Intensivă, în stare de inconștiență, intubat și ventilat mecanic. Medicii au anunțat recent că starea lui Mario Iorgulescu s-a agravat.