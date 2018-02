Ce avere are Darius Valcov, noul consilier al premierului Dăncilă

Darius Valcov a detinut de-a lungul timpului mai multe functii importante, printre care postul de senator de Olt, primar al municipiului Slatina sau Ministru al Finantelor Publice.

Cu toate ca este vazut ca un politician cu o avere fabuloasa, in ultima declaratie de avere pe care a depus-o in 2015, acesta nu a trecut foarte multe bunuri in posesia sa. Darius Valcov a specificat ca detine un autoturism si mai multe bijuterii si obiecte de arta, scrie stirilekanald.ro.

Desi procurorii DNA au gasit la el acasa peste 90 de tablouri ce poarta semnaturile unor nume importante precum Picasso, Tonita, Renoir sau Cocteau, Darius Valcov a scris in declaratia de avere ca detine bijuterii si obiecte de arta in valoare de 62.000 de lei, asta in conditiile in care doar un tablou de Picasso depaseste lejer milionul de euro.

Nici in ceea ce priveste masina pe care o conduce, Valcov n-a notat cine stie ce. El a declarat ca detine o masina marca Jeep Wrangler, masina cumparata de sotia sa, Lavinia Sandru.

La capitolul incasari el a trecut doar salariul luat in calitate de parlamentar si cam atat. Pe langa asta, Darius Valcov a notat ca are si un credit substantial la o banca din Romania, dar si actiuni la niste societati de leasing.