Ce avere are ministrul mediului, Costel Alexe

Foto: Costel Alexe/ Facebook

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, are în concesiune un teren intravilan de 500 metri pătraţi, dobândit în anul 2014, şi deţine două apartamente cumpărate în 2009 şi, respectiv în 2014, precum şi un autoturism marca Opel Vectra, an de fabricaţie 2002, potrivit declaraţiei de avere publicate pe site-ul Guvernului.



Cele două apartamente au o suprafaţă de 70 de metri pătraţi şi, respectiv, 71 de metri pătraţi, cel de-al doilea fiind achiziţionat cu plata în rate timp de 10 ani (1760 lei/lună).



În plus, ministrul a trecut în declaraţia sa de avere trei terenuri extravilane, două agricole şi unul forestier, dar şi un apartament de 101 metri pătraţi, toate aceste bunuri aflându-se în proprietatea soţiei.



Alexe mai deţine împreună cu soţia un cont bancar de 170.000 de lei deschis în anul 2012, însă are şi datorii la bănci de 102.850 de euro şi 140.000 de lei.



Potrivit declaraţiei de avere, Costel Alexe a primit o indemnizaţie ca deputat, în 2018, în valoare de 125.376 lei şi a încasat 1.300 de euro dintr-o deplasare externă.



Soţia ministrului Mediului a încasat în 2018 o indemnizaţie totală de 9.498 de lei de la AJPIS şi 38.407 lei de la firme de consultanţă. La aceste sume se adaugă alocaţiile celor doi copii, de 1.008 lei/an şi, respectiv 1.820 de lei/an.