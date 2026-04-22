Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista completă a indemnizaţiilor primite, lunar, de şefii din instituţie

Banca Naţională a României a publicat, pe site-ul instituţiei, veniturile lunare ale conducerii. Cea mai mare sumă o încasează guvernatorul Mugur Isărescu, 88.648 de lei, urmat de vicepreşedintele Leonardo Badea, 84.670 de lei. BNR transmite şi că indemnizația lunară nu i se acordă lui Alexandru Nazare, cât timp acesta exercită funcţia de ministru al Finanțelor.

Viceguvernatorii Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu, membri ai Consiliului de administrație, au fiecare indemnizații nete de 79.395 lei pe lună. Apoi, alţi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au indemnizaţii de câte 26.370 de lei fiecare.

Totuşi, membrii Consiliului de administrație al BNR pot primi şi alte sume generoase, cum ar fi:

prime în cuantum maxim de 2,8 indemnizații nete lunare (în cazul membrilor executivi), respectiv de 1,8 indemnizații nete lunare (în cazul membrilor neexecutivi);

o sumă raportată la indemnizația lunară, dacă BNR înregistrează profit într-un exercițiu financiar;

o indemnizație de pensionare egală cu 5 sau 10 indemnizații lunare în funcție de numărul mandatelor (aplicabil doar pentru membrii executivi care îndeplinesc condițiile cumulative de vârstă standard și stagiu minim de cotizare pentru pensionare pentru limită de vârstă pe durata mandatului);

sume pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.).

Altfel, pentru funcțiile de conducere din centrala BNR, salariile nete variază între 22.977 lei și 49.885 lei pentru directori, între 18.060 lei și 36.126 lei pentru directori adjuncți, între 12.331 lei și 31.739 lei pentru șefi de serviciu și între 10.470 lei și 20.794 lei pentru șefi de birou.