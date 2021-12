Ce spune avocata lui Ahmed Sami El Bourkadi, tânărul suspectat că i-a ucis pe cei doi studenți din Iași

Avocata Raluca Andrei precizează că nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui Ahmed Sami El Bourkadi și cu un avocat din Italia.

Ahmed Sami El Bourkadi avea programată minivacanța în Italia de mai bine de trei săptămâni, avea și biletele pentru România cumpărate.

„Când autoritățile italiene l-au reținut chiar era în drum spre aeroport, se îndrepta spre România. Nu a dorit să se sustragă niciun moment, iar prietena lui a și făcut dovada rezervărilor”, declară avocata Raluca Andrei.

Practic, suspectul a transmis familiei sale că a fost într-adevăr în ziua respectivă la victime acasă, și-a uitat hanoracul acolo, însă după ce l-a contactat pe Jiynah Youssef, acesta nu a mai răspuns la telefon.

"Din ce am înțeles se consideră nevinovat și are explicații pentru acuzațiile care i se aduc. Din ce am discutat cu avocatul din Italia, tânărul a acceptat, chiar a dorit să se urgenteze procedura să revină poate chiar mâine sau oricum în acest weekend în țară. A dorit să se treacă foarte repede la extrădarea lui, nu a mai solicitat înscrisurile venite din România, a spus că vrea să fie în țară și să se apere. Am înțeles că a făcut o impresie bună autorităților italiene”, adaugă avocata.

Ahmed Sami El Bourkadi ar fi transmis că în locuință a văzut-o și pe iubita victimei, care „ar fi urcat la etaj”, iar în casă ar mai fi fost două persoane. „Victima l-a invitat să rămână peste noapte, dar trebuia să se întoarcă acasă. Nu a rămas peste noapte. A fost acolo, și-a uitat un hanorac, ulterior l-a sunat, dar nu a mai răspuns. Iubita ar fi avut o serie de probleme cu un fost iubit”, a adăugat avocata.

Potrivit acesteia, la momentul de față se pare că Ahmed Sami El Bourkadi pledează nevinovat. Acesta ar fi aflat de la televizor că este principalul suspect.

În ce privește rana pe care o avea la mână, avocata declară că i s-a transmis că a căzut când a luat un taxi, dar nu știe dacă înainte de a fi acasă la victimă sau după. Suspectul principal al dublei crime din Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins, marți, în Italia.

Pe numele lui, magistrații Tribunalului Iași au emis un mandat de arestare în lipsă și a fost dat în urmărire generală. Ioana Vanesa Burlacu și iubitul ei din Maroc, Youssef Ajniyah, ambii studenți la UMF Iași au fost înjunghiați de mai multe ori, în vila în care locuiau, iar principalul suspect este Ahmed Sami El Bourkadi, un cunoscut al celor doi, fiindu-le coleg la facultate.

Deocamdată nu se cunoaște motivul celor două crime, fiind luate în considerare mai multe ipoteze, între care conflictul spontan sau o posibilă răzbunare.

