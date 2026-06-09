Cel mai mare parc fotovoltaic din România s-a legat la rețea. Este estimat să genereze venituri de 19 milioane de euro în primul an

1 minut de citit Publicat la 09:19 09 Iun 2026 Modificat la 09:19 09 Iun 2026

Compania a precizat că următorul pas îl reprezintă integrarea unui sistem de stocare a energiei la scară mare. Foto: Linkedin / Nofar Energy

Compania Nofar Energy a anunțat că proiectul solar de la Iepurești, județul Giurgiu, a fost conectat oficial la rețeaua electrică și a început procesul de intrare în exploatare comercială.

Parcul fotovoltaic are o capacitate instalată de 169 MW și este deținut integral de companie. Potrivit reprezentanților Nofar Energy, proiectul este estimat să genereze venituri de aproximativ 19 milioane de euro în primul an de funcționare, cu un EBITDA de circa 16 milioane de euro.

Compania a precizat că următorul pas îl reprezintă integrarea unui sistem de stocare a energiei la scară mare, aflat deja într-un stadiu avansat de dezvoltare. Scopul acestuia este creșterea gradului de utilizare a energiei regenerabile produse și optimizarea randamentului instalației.

„Proiectul solar Iepurești este conectat oficial la rețea. Unitatea de 169 MW din România este operațională și trece în etapa de exploatare comercială”, a transmis compania într-un mesaj publicat pe LinkedIn.

Potrivit Nofar Energy, punerea în funcțiune a proiectului reprezintă un pas important în dezvoltarea portofoliului său din România, care include în prezent aproximativ 850 MW de capacități fotovoltaice și proiecte de stocare a energiei cu o capacitate totală de 2,3 GWh.

Compania consideră că investițiile din România contribuie la consolidarea poziției sale pe piața europeană a producătorilor independenți de energie, într-un context în care dezvoltarea capacităților regenerabile și a sistemelor de stocare devine tot mai importantă pentru securitatea energetică și tranziția către surse cu emisii reduse de carbon.