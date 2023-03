Cercuri negre pe cerul Moscovei! Locuitorii sunt îngroziți de fenomenul straniu

Mai mulți locuitori din regiunea Moscova, Rusia, au fost îngroziți după ce un fenomen straniu a apărut pe cer. Aceștia au putut observa mai multe cercuri negre care se ridicau de la sol și care se înălțau spre cer.

Câțiva cetățeni au filmat scenele și le-au postat pe rețelele de socializare.

Rușii spun că aceste cercuri ar fi de fapt o consecință a evacuării funinginii de la termocentralele orașului, dar cele apărute în afara orașului nu pot avea o astfel de cauză.

Alte persoane au explicat pe rețelele de socializare că forma ciudată a fost cauzată de fapt de un fulger, artificii sau o explozie, potrivit express.co.uk.

An unknown black ring flies again near Moscow pic.twitter.com/3lEoLHmpmp

The Ring: Eerie Black Circle Appears Above Moscow



Social media users from Western Moscow have shared footage of a strange-looking black smoke cloud hovering above the street. pic.twitter.com/bhL87EMPPN