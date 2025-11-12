Înalta Curte cere mai mulți bani: ”Măsuri de fidelizare” pentru judecători și procurori și ”cote compensatorii” din economii

2 minute de citit Publicat la 12:34 12 Noi 2025 Modificat la 12:47 12 Noi 2025

Înalta Curte de Casație și Justiție cere înainte de întâlnirea de miercuri de la Cotroceni să înceteze atacul politic asupra Justiției și să existe „proporții rezonabile între salariu și pensia de serviciu”. Foto: Getty Images

Înalta Curte de Casație și Justiție cere înainte de întâlnirea de miercuri de la Cotroceni să înceteze atacul politic asupra Justiției și să existe „proporții rezonabile între salariu și pensia de serviciu”. În plus, Instanța supremă propune măsuri de fidelizare pentru magistrații activi, respectiv acordarea unei cote compensatorii din economiile salariale generate de posturile vacante.

Înaintea întâlnirii convocate de președintele României la Palatul Cotroceni pe tema pensiilor magistraților, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis un document intitulat „Acordul pentru Justiție și Stabilitate Instituțională”, un set de propuneri și angajamente prin care instanța supremă cere protejarea independenței justiției, clarificarea jalonului 215 din PNRR și adoptarea unei soluții legislative unitare și echitabile privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Potrivit ÎCCJ, documentul reprezintă un „angajament comun al instituțiilor fundamentale ale statului român pentru protejarea statului de drept și pentru asigurarea stabilității în perioada de redresare economică”.

Înalta Curte subliniază, în secțiunea 6.A a documentului, nevoia de „depășire neîntârziată a situației actuale de criză” până la data de 28 noiembrie 2025, cerând clarificarea publică a faptului că jalonul 215 din PNRR, privind reforma pensiilor de serviciu, a fost îndeplinit și că acesta „nu afectează eligibilitatea fondurilor europene”.

Documentul transmis de Înalta Curte de Casație și Justiție aici

Instanța supremă solicită, totodată, adoptarea unei soluții legislative unitare privind regimul de pensionare, „în deplină conformitate cu deciziile Curții Constituționale și standardele dreptului european”, precum și garantarea stabilității instituționale și a predictibilității financiare, pentru a evita pierderea fondurilor europene și afectarea încrederii partenerilor din Uniunea Europeană.

„Justiția își face datoria; solicităm aceeași responsabilitate din partea celorlalte puteri ale statului”, se arată în document.

Înalta Curte propune stabilirea unei „proporții rezonabile între salariu și pensia de serviciu”, care să asigure echitate și predictibilitate între veniturile din activitate și cele din pensie. Scopul acestei măsuri este menținerea echilibrului financiar al sistemului, eliminarea discrepanțelor între generațiile de magistrați și protejarea principiului stabilității drepturilor câștigate.

De asemenea, magistrații propun un plan de etapizare echitabilă pentru aplicarea eventualelor modificări legislative, astfel încât tranziția să fie „graduală, echitabilă și fără pierderi bruște de venit”. Înalta Curte insistă asupra protejării statutului profesional și material al tuturor magistraților, indiferent de nivelul instanței sau parchetului, subliniind că „unitatea statutului magistratului este condiția fundamentală a independenței sistemului de justiție”.

Măsuri de fidelizare pentru magistrații activi

În secțiunea 6.C, instanța supremă propune măsuri de fidelizare și stabilitate pentru magistrații aflați în activitate, care „susțin funcționarea sistemului și duc un volum disproporționat de muncă”.

ÎCCJ solicită recunoașterea publică a efortului acestor magistrați și acordarea unei cote compensatorii din economiile salariale generate de posturile vacante neocupate, direcționate transparent către cei care asigură efectiv activitatea instanțelor și parchetelor.

Prin „Acordul pentru Justiție și Stabilitate Instituțională”, Înalta Curte propune și un set de principii generale: respectarea independenței Justiției, încetarea atacurilor politice asupra sistemului judiciar, adoptarea unui cod de comunicare publică responsabilă și instituirea unui mecanism de consultare loială între Guvern, Parlament și CSM înaintea oricărei inițiative legislative care afectează sistemul judiciar.

„Reforma nu se face împotriva justiției, ci împreună cu justiția”, precizează ÎCCJ, subliniind că stabilitatea legislativă și cooperarea loială între instituțiile statului sunt „cheia depășirii momentului de criză”.