Chirurg estetician, despre cazul fetelor dispărute la Caracal: „Valorează greutatea lor în diamante! Ştiţi câţi bani „produce” o fată de calibrul acesta, pe zi?!? 50 000 de euro!”

Chirurgul estetician Adina Alberts a lansat pe pagina sa de Facebook o teorie legată de dispariția fetelor la Caracal.

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Viorica Dăncilă, celebrul medic susține că fetele sunt în viață și cel mai probabil sunt scoase din țară la produs, pentru că „valorează greutatea în diamante”.

„Stimata doamna, cu respect pentru functia pe care o ocupati in stat, dati-mi voie sa va spun ca dvs sunteti, in toata povestea asta, foarte departe de adevar! Dvs cu referendumul despre care vorbiti public...

Fetele astea nu sunt moarte!

Doamna, mai pierdeti mult vremea!?!?

Sesizati, pentru Dumnezeu, INTERPOLUL!!! Dati-le in urmarire generala. Exista organisme internationale care se lupta din greu cu acest fenomen. Stiti ca

Romania ocupa locul intai in Europa la traficul de minori pentru sex si organe?!?

Deplasati-va personal la Caracal, “inghesuiti-l” pe procurorul care a intarziat actiunea politistilor si aflati adevarul!

Luati-o la intrebari si pe dna procuror care a iesit public alaltaieri seara, la 21:30, ora de maxima audienta, si cu lacrimi in glas ne-a anuntat ca “in cenusa din cazan s-au gasit bijuteriile Alexandrei, recunoscute de mama fetei, precum si fragmente de oase si dinti ce par a fi umani”, declaratie publica ce a avut o singura menire, aceea de a ne face pe noi toti sa credem ca fetele sunt moarte si sa ne obisnuim cu ideea.

Iata niste indicii care ma fac sa cred cu tarie ca aceste fete sunt in viata si probabil sunt deja scoase din tara!

1. Simplu fapt ca pe langa situatia Alexandrei, se incearca “o rezolvare” si a celuilalt caz cu notorietate publica, acela al Luizei... care necesita, nu-i asa, si acesta o solutie gen “praf in ochi”!

2. Cazanul in care cica a incinerat-o pe fata... cum sa incinerezi un corp intr-un cazan?!? Corpul uman contine 70% apa. Ca sa incinerezi un corp iti trebui minim 2 ore temperatura de peste 1000 de grade Celsius, temperatura pe care nu o poti obtine decat intr-un cuptor special! La crematoriu IML din Bucuresti, cand se incinereaza un cadavru, miroase tot Berceniul. Cum puteti crede ca Alexandra a fost incinerata in cazan, in aer liber?!

3. Iesirea publica a dnei procuror, seara, la 21:30, total neobisnuita, oferind detalii menite sa ne “faca praf” pe noi telespectatorii, si sa ne stearga orice urma de indoiala asupra mortii acesteia!

4. Mama Alexandrei a primit un telefon de la un numar necunoscut si o voce barbateasca i-a spus:”Mama soacra, eu si fata ta am plecat in Anglia ca sa facem bani!”

5. “Criminalul” declara ca a surprins-o pe fata la telefon apeland 112. Pai oricine stie ca, dupa un apel la 112, ar fi trebuit ca politia sa ajunga urgent. “Criminalul” asta, in schimb, nu s-a sinchisit, si “a omorat-o, a transat-o, a incinerat-o” parca stiind ca nimeni si nimic nu-l va deranja din treaba!

6. Faptul ca mama Luizei, dupa o prima tentativa nereusita pe care am avut-o de a discuta la telefon, atunci cand am sunat-o din nou dupa 2 zile, mi-a zis ca e greseala si ca ea n-are nicio fata, desi vocea era aceeasi! Probabil a fost amenintata!

7. Daca fetele ar fi fost moarte, nu ar mai exista aceasta reticenta din partea politiei, procuraturii, aceasta lentoare incredibila in a actiona...

8. Si nu in ultimul rand, simplu fapt ca asa zisul criminal avea “bluza galbena a copilei“ aruncata lejer pe umeri... mi se pare sugestiv pentru toata aceasta dorinta de manipulare a maselor!

Doamna, ce fac specialistii de pe langa dvs?!?

Deci, doamna, fetele astea valoreaza greutatea lor in diamante! Fetele astea nu au fost rapite ca sa fie omorate, ci ca sa “produca”! Uitati-va la tineretea si la frumusetea lor!!! Stiti cati bani “produce” o fata de calibrul acesta, pe zi?!?

50 000 DE EURO/ZI

Stiti cati clienti sunt obligate sa aiba intr-o singura zi?!

100-150 DE CLIENTI/ZI

Mai puteti respira, doamna?!?! Mai puteti dormi noaptea?!! Pentru ca eu, nu!

Pt dvs, doamna, ar trebui sa fie foarte usor sa accesati niste informatii clasificate. Ar trebui sa fie foarte simplu sa va informati corect, aveti parghii, aveti institutii, aveti puterea! De ce n-o faceti?!?

Cautati si la Braila! Va implor... din nou!”, scrie Adina Alberts pe pagina sa de Facebook.