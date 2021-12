Ciprian Ciucu îl acuză pe Primarul General al Capitalei: "Lipsa de încredere cultivată de primarul Nicușor Dan nu va duce nicăieri"

„E mult de lucru la Primăria Capitalei. PNL va veni acum, la începutul anului, cu un proiect care asta va viza, restructurarea anumitor instituții din subordinea Consiliului General, nu ne referim la Primărie, pentru că Primăria este exclusiv apanajul primarului, adică nu poate Consiliul General să vină să-i spună primarului cu ce aparat să lucreze. O să începem noi să propunem instituții care să nu mai existe, pentru că rațiunea de a fi a unei instituții publice este direct proporțională cu binele pe care îl face în societate (...). Vor fi economii importante, vorbim de zeci de milioane de lei, dar atenție, oricât am restructura noi și oricât am încerca să reformăm PMB, oricum nu am acoperi deficitul pe care în acest moment anticipăm că îl va avea Primăria Capitalei (...). Dar pe fond, primarul general are dreptate, adică oricât s-ar reforma și restructura, nu am acoperi acest deficit. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm cu mâinile în sân și să nu facem nimic”, a declarat la RFI Ciprian Ciucu, citat de Mediafax.

Edilul sectorului 6 mai afirmă că nu există o comunicare reală cu primarul general.

„Haideți să o luăm pe partea legală. Orice primar, nu doar eu, de Sector ar trebui să se vadă o dată la două săptămâni, conform Codului Administrativ, cu primarul general. Nu se întâmplă deloc asta (...). Avem multe probleme pe care le-am putea rezolva împreună, dacă ar exista măcar o întâlnire pe lună, nu mai zic de două. Deci această obligație legală nu se întâmplă, ca să fie foarte clar. Doi la mână, după ce am câștigat alegerile ca președinte al PNL București, i-am oferit o mână de ajutor și i-am oferit sprijinul primarului general, i-am zis că suntem aici, avem o șansă unică, rară, știu că este greu, dar trebuie să fim împreună. Acest lucru a venit doar din partea mea, adică cu toate că am încercat să-i câștig încrederea și să construiesc o relație cu primarul general, în ultimele zile mi-am dat seama că efectiv ori nu și-o dorește ori nu este capabil să construiască această relație. Toți consilierii generali, inclusiv cei ai PNL și cei ai USR sunt într-o stare permanentă de tensiune în relația cu Nicușor Dan, tot timpul sunt nemulțumiți, îi văd, îi simt. Îi tratează ca pe niște oameni care sunt acolo doar ca să ridice mâna când vrea el. Totul este o negociere permanentă și nimic nu arată o viziune sau nimic nu denotă o... cum să vă spun eu... nu știu, să fie o atmosferă plăcută, ca între niște colegi. Lipsa asta de încredere permanentă, cultivată chiar de către primar nu ne va duce nicăieri”, a mai adăugat Ciucu.

De asemenea, liderul PNL București îi reproșează primarului general că „e atent numai cu PNL-ul lui Ludovic Orban”.

„Nicușor Dan a fost foarte atent cu PNL-ul lui Ludovic Orban. Foarte mulți oameni de lângă Ludovic Orban sunt în PMB. Noi nu i-am cerut, eu, personal, să aducă oameni din afară și să-i angajeze, așa cum i-a angajat și încă mai angajează din zona lui Ludovic Orban (...). Văd doar o inabilitate politică de a purta un dialog și cu președintele PNL București, care te susține pe tine în CGMB și cu președintele USR PLUS București, care te susține pe tine în CGMB. Acest dialog nu există în acest moment și vă dau cuvântul meu de onoare, nu este vina mea”, conchide Ciucu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal