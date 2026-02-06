CJ Suceava lansează licitația pentru Terminalul 3 al Aeroportului „Ștefan cel Mare”. Cât va costa

sursa foto: Facebook / Gheorghe Soldan

Consiliul Județean Suceava a demarat procedura de licitație pentru proiectarea și construirea Terminalului 3 al Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, a anunțat președintele CJ, Gheorghe Șoldan, relatează Agerpres.

› Vezi galeria foto ‹

Noul terminal va avea o suprafață de aproape 11.000 de metri pătrați, fiind de trei ori mai mare decât cele două terminale existente la un loc. Construcția este gândită pentru a putea deservi peste 2.000.000 de pasageri anual, cu un flux de minimum 500 de pasageri pe oră.

Valoarea estimată a contractului pentru proiectare și execuție se ridică la aproximativ 167,5 milioane de lei, fără TVA, adică în jur de 33 de milioane de euro.

„Câştigătorul licitaţiei va avea la dispoziţie 24 de luni pentru executarea contractului: 5 luni pentru proiectare şi 19 luni pentru execuţie. Lucrările se vor desfăşura fără blocarea activităţii aeroportului, astfel încât traficul aerian şi fluxul de pasageri să fie asigurate pe toată durata contractului”, a precizat Şoldan.

Clădirea va avea regim de înălțime P+1+2 parțial și va fi conectată la terminalele existente printr-o pasarelă pietonală acoperită, care va facilita circulația pasagerilor între zona non-Schengen și noua aerogară.