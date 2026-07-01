CNAIR anunţă restricții de circulație pe Autostrada Moldovei (A7), pentru lucrări de reparaţii. Sectoarele de drum afectate

CNAIR anunţă restricții de circulație pe Autostrada Moldovei (A7). Foto: Facebook/IonelScrioșteanu

Autorităţile au anunţat, miercuri, restricții de circulație pe Autostrada Moldovei (A7) pentru lucrări de remediere a semnelor de circulație montate pe portal. În urma acestor intervenţii, vor fi afectate unele sectoare de drum, iar şoferii sunt sfătuii să circule cu prudenţă.

"Începând cu 1 iulie 2026, se instituie restricții de circulație pentru lucrări de remediere a semnelor de circulație montate pe portal, în următoarele zone:

km 54+600 – km 54+700 (sens București – Focșani)

km 54+700 – km 54+600 (sens Focșani – București)

km 49+350 și km 50+380

Vă rugăm să circulați cu prudență", a transmis CNAIR.

Cursă contra cronometru pentru Autostrada Moldovei A7

România intră într-o cursă contra cronometru pentru a nu pierde fondurile din PNRR destinate Autostrăzii Moldovei (A7). Un viaduct de peste 1,2 kilometri aflat pe lotul Răcăciuni–Bacău este considerat punctul critic al proiectului, iar stadiul lucrărilor de la finalul lunii august ar putea decide dacă finanțarea europeană va fi absorbită integral.

"În următoarele trei luni se joacă una dintre cele mai importante bătălii pentru infrastructura rutieră a României. Pe sectorul de 22 de kilometri al Autostrăzii Moldovei A7 dintre Răcăciuni și Bacău, fiecare zi contează", a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.