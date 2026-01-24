CNAIR îi avertizează pe şoferi că sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează din cauza unor probleme tehnice

CNAIR îi avertizează pe şoferi că Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează din cauza unor probleme tehnice. Sursa foto: Getty Images

Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează momentan din cauza unor probleme tehnice, a informat, sâmbătă, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), notează Agerpres.

"Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează la această oră! Din cauza unor probleme tehnice, rovinieta nu poate fi achiziţionată prin niciuna din metodele puse la dispoziţia utilizatorilor infrastructurii rutiere (sms, platforme online, benzinării)", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a companiei.

Conform sursei citate, echipele tehnice ale CNAIR fac eforturi pentru remedierea cât mai rapidă a problemei. CNAIR va anunţa reluarea serviciilor de furnizare a rovinietei, imediat ce problema tehnică va fi remediată.

"De asemenea, vă reamintim că în cazul în care circulaţi pe reţeaua naţională de drumuri şi nu aţi putut achiziţiona rovinieta înainte de începerea călătoriei, puteţi face această achiziţie până la ora 24.00 a zilei respective", a precizat CNAIR.