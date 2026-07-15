Colegiul Farmaciștilor și organizațiile din domeniu solicită un mecanism predictibil pentru plata medicamentelor

Colegiul Farmaciștilor din România și Asociațiile reprezentative susțin necesitatea unor măsuri legislative care să asigure predictibilitatea plăților pentru medicamente. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Farmaciile salută eforturile CNAS de reducere a întârzierilor pentru plățile medicamentelor eliberate și consideră că momentul actual trebuie valorificat pentru adoptarea unor modificări legislative care să garanteze utilizarea la timp a fondurilor din sănătate și un mecanism predictibil de decontare, în beneficiul pacienților și al întregului sistem de sănătate.

Colegiul Farmaciștilor din România (CFR) și Asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE), Asociația Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor (AFTaP), salută clarificările publice formulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) privind situația actuală a plăților pentru medicamente și apreciază eforturile instituției pentru eliminarea întârzierilor istorice la decontare.

Faptul că România a realizat progrese, în ultimele luni, în a reduce întârzierile plăților demonstrează că este posibilă respectarea unui sistem predictibil, conform termenelor legale. În același timp, trimiterea României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) de către Comisia Europeană, ca urmare a întârzierilor istorice de plată a medicamentelor, reprezintă un semnal important că sunt necesare soluții legislative suplimentare care să prevină reapariția unor astfel de situații.

Comunicatul transmis de CNAS în urma acestei decizii a Comisiei Europene subliniază un mesaj esențial pentru întregul sistem de sănătate: resursele financiare există, însă cadrul legislativ actual nu permite utilizarea lor cu suficientă flexibilitate pentru respectarea termenelor legale de plată. În aceste condiții, problema nu mai este una de finanțare, ci de mecanism bugetar.

Farmaciile comunitare reprezintă unul dintre pilonii accesului pacienților la tratament. În fiecare zi, acestea eliberează medicamente compensate și gratuite, achită furnizorii, salariile angajaților, taxele și contribuțiile către stat și susțin toate costurile operaționale necesare funcționării, cu mult înainte de decontarea sumelor datorate de sistemul de asigurări de sănătate. Acest lucru este subliniat inclusiv în decizia Comisiei Europene, care afirmă că „farmaciile finanțează prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se, în același timp, că pacienții au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie”.

CFR și Asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare consideră că acesta este momentul în care legislația trebuie îmbunătățită, astfel încât fondurile colectate prin contribuțiile de asigurări sociale de sănătate să fie utilizate exclusiv pentru scopul în care au fost colectate și să poată fi puse la dispoziția CNAS, fără întârzieri administrative, pentru plata obligațiilor legale aferente medicamentelor deja eliberate pacienților.

Atunci când banii există în sistem, dar nu ajung în timp la cei care au asigurat deja tratamentul pacienților, costul întârzierilor este transferat asupra farmaciilor. Acestea sunt obligate să suporte costuri suplimentare de finanțare, să își susțină din resurse proprii fluxurile operaționale și să asigure, în continuare, plata salariilor profesioniștilor, a furnizorilor și a obligațiilor fiscale.

În contextul creșterii accelerate a consumului de medicamente și al accesului tot mai larg la terapii inovatoare, sustenabilitatea sistemului de sănătate trebuie construită prin mecanisme moderne de finanțare și printr-un cadru legislativ care oferă predictibilitate tuturor actorilor implicați, nu prin transferarea costurilor generate de întârzierile administrative asupra farmaciilor. Procedura europeană privind întârzierile istorice trebuie privită ca o oportunitate de a corecta definitiv mecanismele care au făcut posibilă apariția acestor situații.

În acest context, CFR și Asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare susțin adoptarea unor modificări legislative care să permită:

Utilizarea fără întârzieri administrative a fondurilor disponibile în Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru plata obligațiilor

scadente;

scadente; Exceptarea bugetului FNUASS de la mecanismele care limitează efectuarea plăților lunare atunci când există resurse financiare disponibile;

Asigurarea utilizării cu prioritate a contribuțiilor colectate pentru sănătate în scopul pentru care acestea au fost încasate, astfel încât resursele existente în FNUASS să fie disponibile la timp pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor;

Instituirea unui calendar predictibil de decontare, care să permită efectuarea plăților către farmacii până cel târziu în data de 15 a fiecărei luni, cu obiectivul ca, pe termen mediu, acestea să fie realizate chiar înainte de acest termen.

Un astfel de mecanism nu ar reprezenta doar o măsură de sprijin pentru farmacii. El ar permite asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente, stabilitatea întregului lanț farmaceutic, menținerea capacității farmaciilor de a-și onora obligațiile față de furnizori, angajați și stat și, cel mai important, accesul neîntrerupt al pacienților la tratamentele de care au nevoie.

Împreună, împărtășim viziunea exprimată de CNAS privind necesitatea modernizării legislației referitoare la finanțarea și rambursarea medicamentelor și ne exprimăm disponibilitatea de a contribui, alături de CNAS, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, organizațiile de pacienți și industria farmaceutică, la elaborarea unor soluții legislative durabile și aliniate bunelor practici europene.

Ne reafirmăm angajamentul de a rămâne parteneri responsabili ai autorităților în construirea unui mecanism de finanțare modern, predictibil și sustenabil, care să protejeze accesul pacienților la tratament și stabilitatea sistemului de sănătate din România.

Despre Colegiul Farmaciștilor din România (CFR)

Colegiul Farmaciștilor din România (CFR) este organizația profesională cu atribuții în promovarea și protejarea drepturilor farmaciștilor din România. CFR are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional, asigurând controlul și supravegherea exercitării profesiei de farmacist, precum și menținerea prestigiului acestei profesii în societate. CFR reprezintă, în momentul de față, peste 20.000 membri, farmaciști care își exercită profesia pe teritoriul României.

Despre Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR)

Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) reprezintă peste 1.150 de farmacii din toată țara, cu acoperire geografică la nivel național, dintre care o treime se află în mediul rural. Membri noștri sunt afaceri cu capital 100% românesc, care angajează un număr total de 6.500 de profesioniști și administrează 66 de societăți farmaceutice.

Misiunea noastră este să lucrăm in beneficiul pacienților, să dezvoltăm servicii adaptate nevoilor lor și să susținem consolidarea profesiei de farmacist.

AFFR este partener de dialog pentru instituțiile publice și consiliile consultative din domeniul sănătății. Suntem membri ai Federației Internaționale Farmaceutice (FIP), organizație neguvernamentală fondată în 1912, care reprezintă milioane de farmaciști și cercetători.

Despre Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR)

Înființată în 2003, Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR) reprezintă o parte din cele mai mari companii din piața de distribuție și retail farmaceutic autohton, cu peste 11.500 de angajați si mai mult de 1.500 de farmacii la nivel național.

Membrii Asociației sunt companii recunoscute și respectate atât pentru performantele de business obținute, cât și pentru seriozitatea, implicarea și profesionalismul cu care tratează fiecare aspect al activității zilnice, în beneficiul direct al pacienților.

Prin acțiunile sale și ale membrilor săi, ADRFR veghează și contribuie la dezvoltarea mediului farmaceutic autohton. Din luna iulie 2012, ADRFR este membru cu drepturi depline al GIRP – Groupement International de la Repartition Pharmaceutique (Asociația Europeană a Distribuitorilor Farmaceutici), iar din anul 2019 este membru al European Federation of Pharmacy Chains (EFPC – Federația Europeană a Lanțurilor de Farmacii).

Despre Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE)

Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) reprezintă peste 500 de farmacii comunitare la nivel național, deținute și administrate de farmaciști ca profesie, cu capital românesc, în care își desfășoară activitatea peste 2200 de angajați din domeniul farmaceutic.

Misiunea AFIE este de a participa activ la îmbunătățirea sistemului de sănătate din România, la dezvoltarea politicilor farmaceutice în beneficiul pacientului și promovarea imaginii farmacistului etic și independent în societate.

AFIE este o voce la nivel național și instituțional, activând de peste 25 de ani în interesul farmaciștilor ca profesioniști în domeniul sănătății. AFIE este membră a Federației Internaționale Farmaceutice (FIP) și membră a IMM România (CNIPMMR). Mai multe detalii găsiți pe afiethica.ro.

Despre Asociația Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor (AFTaP)

Asociația Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor (AFTaP), formată 100% din farmaciști practicieni din toate domeniile de activitate, este o organizație profesională dedicată promovării autonomiei profesiei de farmacist și misiunii de a ne asigura că farmaciștii sunt recunoscuți ca membri vitali în desfășurarea actului terapeutic și în furnizarea de servicii farmaceutice. Dorim să adoptăm un rol proactiv în modelarea politicilor de sănătate publică, susținând schimbări care pot impacta în mod pozitiv viața pacienților.

Asociația AFTaP reprezintă drepturile și interesele comune ale farmaciilor tradiționale din toată țara (farmacii deținute în procent de cel puțin 51% de către farmaciști), care contribuie la asigurarea tratamentelor vitale pentru pacienții români, atât din mediile rurale, cât și urbane.