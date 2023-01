Concedieri în masă la o fabrică de electrocasnice din România, din cauza războiului din Ucraina

Războiul din Ucraina are efecte directe în economia românească. Peste 100 de angajaţi din cei 740 ai unei fabrici importante de electrocasnice din România vor fi concediaţi după ce comenzile din Rusia şi Ucraina au scăzut dramatic.

Sursa foto: Facebook/ Instituţia Prefectului Satu Mare

De asemenea, alţi angajaţi au fost trimişi în somaj tehnic. Fabrica a notiifcat deja autorităţile care s-au întâlnit cu angajaţii pentru a-i anunţa ce drepturi urmează să li se acorde.

”SC Electrolux România SA a înștiințat la sfârșitul anului trecut Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ( AJOFM ) Satu Mare despre inițierea procedurilor de concediere colectivă.

Pentru a afla situația salariaților afectați de concedierea colectivă, prefectul Radu Roca alături de directorul de Cabinet, Radu Iancu și de directorul executiv al AJOFM, Simona Derșidan au avut azi o întâlnire cu reprezentanții SC Electrolux România SA Satu Mare, respectiv cu directorul Peter Micula, liderul de sindicat, Sorin Faur și cu managerul resurse umane, Mircea Ciobanu.

În urma discuțiilor purtate reiese faptul ca societatea SC Electrolux România SA, se confrunta cu reducerea numărului de comenzi începând cu luna martie 2022 ca urmare a pierderii unui volum însemnat de comenzi din Ucraina și din Federația Rusă.

Pentru a compensa aceasta discrepanță dintre capacitatea de producție a fabricii si volumul în scădere de comenzi, la inițiativa angajatorului în perioada mai-decembrie 2022, societatea a solicitat măsuri de sprijin prevăzute de OUG nr.36/2022(somaj tehnic), acordate de către AJOFM Satu Mare.

În urma înștiințării privind disponibilizarea colectivă, AJOFM Satu Mare a contactat societatea și, de comun acord, s-au organizat in data de 13.12.2022 întâlniri cu salariații afectați de disponibilizarea colectivă, în vederea acordării următoarelor măsuri de preconcediere colectiva prevazute de Legea nr.76/2002:

- informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională;

- plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă;

- reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată;

- sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului.

Directorul executiv Simona Derșidan a dat asigurări că AJOFM Satu Mare va acorda sprijinul necesar în vederea realizării serviciilor specializate de ocupare, aflându-se în legatură permanentă cu societatea si cu persoanele disponibilizate”, se arată într-o postare făcută pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului Satu Mare.

Anunţul vine la scurtă vreme după ce Electrolux a finalizat o investiţie la Satu Mare. Grupul suedez, ce deţine o fabrică la Satu Mare, în nordul ţării, a inaugurat în toamna lui 2022 o nouă linite de producţie de plite în România.

Astfel, capacitatea de producţie a uzinei locale a ajuns la 1,3 milioane de unităţi. Mai exact, grupul a investit în dezvoltarea producţiei deşi anunţă că nu are comenzi suficiente pentru a-şi păstra tot personalul.

Unitatea de producţie din nordul ţării, care are o istorie de peste un secol, realiza înainte de a intra în portofoliul suedezilor aragazuri sub brandul Samus, iar după preluare Electrolux a renunţat la brandul local pentru a produce sub mărcile grupului. Mai mult, a „dat” aragazurile pe plite incorporabile.

În 1997, anul preluării, fabrica număra circa 2.300 de angajaţi, faţă de puţin peste 900 în prezent.

Numărul de salariaţi include atât producţia, cât şi zona de vânzări şi distribuţie. Cei mai mulţi sunt cei din fabrică.