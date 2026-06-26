Concedieri la Oracle România, prin metoda "Garden leave": Peste 500 de angajați au aflat prin e-mail că urmează să rămână fără job-uri

Cei concediați de la Oracle România beneficiază de minimum trei salarii compensatorii. Sursa foto: Getty Images

Aproximativ 520 de angajați ai Oracle România au fost informați prin e-mail că urmează să fie concediați, relatează Go4IT, informație susținută și de mesajele publicate pe rețelele sociale de persoane care spun că au primit notificările. Vestea vine la doar câteva zile după ce s-a aflat că firma de software și cloud computing a renunțat la aproape 21.000 de posturi la nivel mondial în ultimul an și investește 50 de miliarde de dolari în inteligenţa artificială (AI).

Potrivit sursei citate, angajații afectați de concedieri la Oracle România vor primi minimum trei salarii compensatorii. Ei au fost anunțați joi, prin e-mail, că urmează să rămână fără job-uri.

"Au fost între 3 și 13, câte un salariu pentru fiecare an de vechime", a declarat un angajat de la cunoscuta companie de software și cloud computing.

Oracle aplică în România procedura denumită "garden leave" în cadrul actualei runde de concedieri, în cazul angajaților care nu acceptă pachetele de salarii compensatorii, au spus surse pentru Economedia. Aceasta presupune suspendarea accesului angajaților la locul de muncă, atât fizic, cât și digital, în timp ce aceștia continuă să beneficieze integral de salariu și de toate drepturile prevăzute în contract.

Conform L&E Global, legislația din România nu definește din punct de vedere juridic acest tip de clauză restrictivă, însă permite introducerea în contractele individuale de muncă a unor prevederi specifice, menite să asigure buna-credință între angajator și angajat.

În ţara noastră, Oracle și-a diminuat echipa, conform datelor disponibile la Ministerul Finanțelor. Numărul angajaților Oracle România a continuat să scadă în 2025. Compania a raportat 1.902 salariați la finalul anului trecut, cu 189 mai puțini decât în 2024, când avea 2.091 de angajați.