În toamnă începe construcția conductei care va prelua gazele naturale din Marea Neagră, anunță conducerea Transgaz

“De la 1 martie, toată capacitatea BRUA este rezervată, iar pe Arad-Szeged, Nădlac-Csanadpalota, în fiecare zi avem între 4,2 şi 4,7 milioane de metri cubi de gaze care tranzitează România. Aştept cu mare interes ca acei concesionari din Marea Neagră să vină cu decizia de investiţii”, a declarat Ion Sterian, potrivit goodnews.ro.

“Undeva în septembrie-octombrie voi semna ordinul de începere a lucrărilor pentru consorţiul care a câştigat licitaţia pentru gazoductul Tuzla-Podişor şi în doi ani de zile suntem gata. O investiţie de circa 400 de milioane de euro”, a arătat Sterian.

Şeful Transgaz a precizat că, acum trei-patru ani, România nu avea nicio staţie de comprimare funcţională, iar acum are şase staţii cu tehnologie ultramodernă şi alte două care vor fi gata până în septembrie.

“Cu opt staţii de comprimare, România poate să tranziteze, practic, orice volume de gaze”, a adăugat Sterian, la conferinţa Romania Energy Hub, organizată de EM 360.

Proiectul BRUA are drept obiectiv asigurarea accesului la noi surse de gaze, precum şi facilitarea transportului de gaz caspic către pieţele din Europa Centrală şi de Est. Faza I asigură capacităţi de transport bidirecţional de 1,5 miliarde metri cubi pe an în sau din direcţia Bulgaria şi 4,4 miliarde metri cubi pe an în sau din direcţia Ungaria.

