Contabila care a furat 8 milioane de la MAE a fost denunțată chiar de concubinul căruia îi vira bani în cont

3 minute de citit Publicat la 13:43 23 Ian 2026 Modificat la 13:46 23 Ian 2026

Conabila suspectată de fraudă și posibilii săi complici au fost audiați la DNA. Foto: Hepta

Apar noi detalii în cazul contabilei de la MAE care, timp de 12 ani, a furat banii instituției transferându-i în propriile sale conturi, dar și în conturile concubinului și ale fiului acestuia.

Bărbatul și fiul său au calitatea de suspecți în dosar.

Ei le-ar fi spus anchetatorilor că nu știau de unde vin banii și i-ar fi dat crezare contabilei, atunci când aceasta a afirmat că sumele provin din prime și economii.

Unul dintre cele mai surprinzătoare elemente în acest caz este că denunțul către autorități a fost făcut chiar de concubinul contabilei.

Această informație o confirmă pe cea venită joi, pe surse, și care spunea că denunțătorul în dosar a fost cadru militar.

Într-adevăr, concubinul Nicolae Bușcă a fost subofițer în cadrul M.Ap.N. între anii 1988 și 2020.

Femeia le-ar fi spus concubinului și fiului acestuia că banii transferați în conturile lor provin din "prime și economii"

"Vorbim aici despre o schemă financiară care a durat mai bine de 12 ani. Frauda a fost dezvăluită în 2024, când chiar concubinul contabilei de la Ministerul Afacerilor Externe a făcut un denunț la poliție.

În conturile concubinului și ale fiului acestuia au fost virate sume în legătură cu care denunțătorul pretinde că n-a știut adevărata lor proveniență.

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că fosta contabilă MAE a susținut, la rândul ei, că sumele transferate provin din economiile sale și din primele de serviciu.

Ea le-ar fi virat banii celor doi drept "ajutor financiar" pentru studii și pentru construcția unei case.

Fosta contabilă de la MAE, plasată sub control judiciar pe cauțiune. Trebuie să depună jumătate de milion de lei

Joi, la Direcția Națională Anticorupție au ajuns pentru audieri atât contabila, cât și concubinul său și fiul acestuia.

Întrebat cum de nu a bănuit nimic suspect în legătură cu proveniența banilor transferați de femeie, concubinul-denunțător a afirmat că n-avea instalată pe telefon aplicația bancară și nu a putut consulta contul de origine al sumelor care i-au fost virate.

Decomandată, în urma investigațiilor, fosta contabilă a fost plasată sub control judiciar pe cauțiune.

Vorbim de suma de 500 000 de lei, iar femeia are la timp 10 zile să plătească acești bani către DNA", a relatat Bianca Iosef, reporter Antena 3 CNN.

Surse din anchetă: Contabila a transferat milioane în conturile sale, ale concubinului și fiului acestuia

"În perioada aprilie 2012 - martie 2024, numita Păune Lavinia-Daniela, consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare a Ministerului Afacerilor Externe, a transferat, cu titlu de salarii, următoarele sume, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, de întocmire a documentelor de plată a salariilor pentru personalul angajat al M.A.E:

2.182.622 lei în conturile bancare (...) aparținând numitului Bușcă Nicolae;

2.103.562 lei în conturile bancare (...) aparținând numitului Bușcă Alin-Dănuț,

fără ca aceștia să fi fost angajați în cadrul M.A.E.

De asemenea s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2016 - apriIie 2024, numita Păune Lavinia-Daniela a transferat din conturile Ministerului Afacerilor Externe în conturile proprii (...) suma totală de 1.634.274 lei, fără justificare legală.

Bușcă Nicolae a fost subofițer în cadrul M.Ap.N. începând de la data de 23.08.1988 și până la data de 31.12.2020, când a fost trecut în rezervă.

Bușcă Alin-Dănuț este soldat gradat profesionist în activitate, fiind angajat în cadrul M.Ap.N la data de 27.02.2023 (...)", arată surse apropiate anchetei.

DNA a efectuat joi percheziții la domiciliile contabilei și complicilor săi

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție de către un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și de către complici ai acestuia, prejudiciul fiind estimat, în acest moment, la peste 8 milioane de lei.

În cursul zilei de 22 ianuarie 2026, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Pitești, la domiciliile unor persoane fizice", a comunicat, joi, DNA.