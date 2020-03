Cozmin Gușă, critic la adresa guvernanților: Bâlbâiala din sport arată modul pompieristic în care se lucrează

„Am auzit-o pe Elisabeta Lipă când a vorbit despre asta. Nu mai e cazul să fac un secret , înainte de a intra în direct , Elisabeta a stat cu mine la telefon si a plâns efectiv 30 de minute, astazi la prânz, când am luat cu toții decizia sa ne trimitem loturile olimpice acasa dupa o lupta de-a surda timp de 5-6 zile. Cred ca am vorbit de cel putin o suta de ori cu E. Lipă zilele astea, am vorbit cu autoritatile statului roman de zeci de ori cu fiecare, incercand sa le spun doua lucruri 1. Nu exista posibilitati de carantinare mai bune si de izolare pentru sportivii romani decat in aceste cantonamente unde au la dispozitie medici care-i consulta si i-au consultat si astazi, de cel putin doua ori pe zi, unde nu se deplaseaza in alte parti, unde au hrana posibila pentru eforturile lor de sportivi și unde putem sa-i tinem in forma. 2. Marea majoritate a acestor sportivi, din nefericire, provin din familii foarte modeste, uni i dintre ei sunt orfani, are si E. Lipă cateva cazuri la canotaj, am si eu la judo, nu au unde sa plece, dar faptul ca provin din familii foarte modeste ii expune virusului instant”, a spus Cozmin Gușă.

