Crimă la Galaţi: O fată de 17 ani a fost găsită moartă, în casă. Suspectul, înjunghiat de iubitul fetei

2 minute de citit Publicat la 10:28 16 Noi 2025 Modificat la 10:39 16 Noi 2025

Foto: Hepta

O fată de 17 ani a fost găsită fără suflare într-o locuinţă din Galaţi. Descoperirea macabră a fost făcută presupusul iubit al fetei, care s-a întors de la muncă. Potrivit unor surse, tânărul l-a înjunghiat pe suspect, iar acum acesta se află în stare gravă la spital.

Suspectul, în vârstă de 26 de ani, a fost surprins la fața locului de un prieten sau un cunoscut al fetei. Cert este că acesta a scos cuțitul și l-a înjunghiat de mai multe ori pe cel care tocmai omorâse fata.

Acum, suspectul se află în spital, în stare relativ gravă, având în vedere că a fost preluat imediat de către medicii de pe ambulanță, iar cel care l-a înjunghiat a fost reţinut de poliţişti.

"La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunțat că și-a găsit concubina în stare de inconștiență, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galați.

Echipajul de poliție deplasat la fața locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani, din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconștiență. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia.

Totodată, în imobil se afla și un bărbat în vârstă de 26 de ani, care prezenta urme de violență. Acesta a fost transportat la unitatea spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările în cauză au fost preluate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", a transmis IPJ Galaţi.

Din nefericire, eforturile echipajului SMURD care a ajuns primul la fața locului au fost fără rezultat. Fata era deja în stop cardio-respirator iar manevrele de resuscitare s-au dovedit inutile: adolescenta a fost declarată decedată, scrie Jurnal de Vrancea.

Sunt cercetări acum și aici, la locația unde s-a întâmplat, și se așteaptă, bineînțeles, să se afle care este starea celui care a sugrumat fata, dacă poate fi audiat în starea în care se află. Încă nu se cunosc conexiunile dintre cei trei.

Unii spun că cel care a înjunghiat suspectul era iubitul fetei și că venea de la muncă.