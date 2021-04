"Dacă ar fi să dau note, cu siguranţă unele bănci ar primi zece"

Alexandru Păunescu, președinte al Colegiului de coordonare al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, apreciază deschiderea băncilor comerciale din România spre negociere și eforturile făcute de cele mai mari instituții bancare pentru a veni în ajutorul clienților. În egală măsură, Alexandru Păunescu atrage atentia asupra perioadei dificile pe care continuăm să o traversăm și oferă ca alternativă la instanță, pentru consumatorii nemulțumiți, serviciile conciliatorilor CSALB care sunt gratuite.

1. Pe o scară de la 1 la 10, ce notă ați da băncilor din România când vine vorba de deschiderea pe care o au la conciliere?

Aș spune că suntem într-o continuă evoluție când vine vorba despre deschiderea sistemului bancar către procedura concilierii. În fiecare an, constatăm o îmbunătățire a activității în această direcție. Colaborăm foarte bine cu cele mai mari bănci comerciale din România, cele mai multe dintre ele au implementat intern fluxuri de lucru destinate soluționării litigiilor prin negociere în cadrul Centrului. Dacă ar fi să dau note, cu siguranță unele bănci ar primi zece, atât pentru modul în care au înțeles utilitatea CSALB în relație cu consumatorii, cât și pentru permanenta îmbunătățire a fluxurilor și soluțiilor pe care le găsesc în cadrul negocierilor. Alte bănci nu sunt atât de deschise negocierii cu propriii clienți, din păcate. Sperăm ca exemplul băncilor mari să fie urmat, iar în anii care vin să putem vorbi de un zece pentru toate băncile din sistem. Procedura prevede faptul că, după ce consumatorul trimite o cerere către CSALB, noi ținem legătura cu banca până când aceasta acceptă sau refuză intrarea în negociere. Multe dintre refuzuri sunt întemeiate pe motive obiective. Spre exemplu, primim multe cereri pentru ștergerea înregistrărilor din Biroul de Credit. Băncile resping în majoritatea cazurilor astfel de cereri pentru că, fiind o legislație specială cu termeni clari de înregistrare și de ștergere din evidența Biroului, nu mai rămâne loc de negociere. Au fost și cazuri, destul de rare, când consumatorii au fost înregistrați eronat în Biroul de Credit, situații care s-au corectat rapid. Când banca acceptă intrarea în negociere, este desemnat un conciliator, iar negocierea propriu-zisă se încheie în cel mult trei luni. Acest termen maxim este cel prevăzut în legislația pe baza căreia funcționează Centrul. Sunt și cazuri excepționale, când termenul este depășit, însă o negociere se încheie, în medie, în 55 de zile. Ce am observat în ultimii 2 ani, probabil și pe fondul pandemiei, a fost flexibilitatea crescută în negociere din partea instituțiilor bancare. Am constatat că au o mai mare deschidere în a accepta soluțiile propuse de conciliatorii CSALB.

2. Cum arată situația pentru românii care au ieșit din perioada de amânare a ratelor, dar sunt încă în imposibilitate de plată?

Este o perioada critică pentru toata lumea. Si, tocmai acum, cred că este esențial ca băncile să fie deschise față de solicitările consumatorilor. CSALB contribuie la acest dialog și pune la dispoziție serviciile unor conciliatori de top, al căror rol este tocmai acesta: găsirea soluției echilibrate atât pentru consumator, cât și pentru bancă. Trebuie să ținem cont de faptul că suntem încă în perioada de pandemie și situația financiară a consumatorilor este în continuare dificilă. La acest fapt se adaugă și costul amânării ratelor, care este cu câteva procente în plus față de rata lunară din perioada anterioară amânării. Recomandarea noastră pentru cei care se găsesc în situația de a întâmpina probleme în plata ratelor este să apeleze de urgență direct la bancă sau să solicite sprijinul băncii sau IFN-ului prin intermediul conciliatorilor CSALB. Formularul-cerere poate fi completat direct pe site-ul www.csalb.ro sau poate fi trimis prin e-mail sau prin poștă. Ce este foarte important să știe consumatorii care ni se adresează, este că, pe lângă acest formular-cerere, trebuie să atașeze și documentele justificative pentru situația pe care o invocă. Întreaga procedură durează maximum 90 de zile, iar serviciile oferite sunt gratuite pentru consumatori. Spre exemplu, până în prezent am primit cereri din partea unor consumatori care solicită băncilor amânarea ratelor peste termenul legal maxim de 9 luni, pe motiv că situația lor financiară nu s-a îmbunătățit. Am avut și situații în care consumatorii s-au documentat, au aflat despre efectele amânării ratelor și au venit către noi pentru a solicita băncii întreruperea perioadei de amânare, în același timp cu renegocierea unor clauze contractuale care să aibă ca efect diminuarea efortului lor de plată.

3. Cum ar trebui să reacționeze băncile în aceste situații?

Cu deschidere și flexibilitate. Dar, cel mai important este să analizeze cu mare atenție solicitările care vin din partea CSALB, pentru că în multe dintre ele rezolvarea este la îndemâna băncii. CSALB a primit până la începutul lunii aprilie aproximativ 260 de cereri în care consumatorii au solicitat, printre altele, amânarea plății ratelor ca urmare a dificultăților financiare generate de pandemie, dar și găsirea unor soluții în plus pentru depășirea dificultăților financiare, și nu doar o simplă amânare la plată. În total, de la începutul acestui an am primit aproape 700 de cereri adresate băncilor și IFN-urilor. Chiar dacă puteau obține amânarea ratelor printr-o solicitare direct către bancă, unii consumatori s-au adresat CSALB și au obținut beneficii în plus datorită negocierii. Sunt și consumatori care nu se încadrau în condițiile cerute de reglementările în domeniu (din cauza restanțelor sau atingerii pragului maxim de 9 luni), dar au găsit o rezolvare cu ajutorul conciliatorilor cu care colaborăm.

4. Cât de deschiși sunt românii să negocieze? Înțeleg avantajele și faptul că ambele părți trebuie să câștige sau își doresc soluții miraculoase?

Cred că cifrele lui 2020 vorbesc mai mult decât orice despre interesul românilor pentru negociere prin intermediul CSALB. În septembrie anul trecut am aniversat5 ani de existență, ani în care am fost mereu alături de părțile implicate în negocieri. Anul trecut am înregistrat aproximativ 2.500 de cereri, iar în cei cinci ani de activitate aproximativ 2.000 de cazuri s-au încheiat cu împăcarea părților, soluția oferită de conciliatorii noștri fiind una acceptată de ambele părți. De fapt, este în mare parte meritul conciliatorilor. Ei sunt cei care au demonstrat avantajele negocierii dintre consumatori și companii în România. Din păcate, doar în sistemul financiar (bănci/IFN-uri si non-bancar: asigurări, pensii private etc.) există această posibilitate. Entități similare de negociere între consumatori și comercianți există în țările vestice în toate domeniile de activitate: utilități, telefonie, transporturi și nu numai. Evoluția în domeniul nostru se traduce și în cifre. De exemplu, valoarea totală a sumelor rezultate în urmă negocierilor, derulate în cadrul CSALB, dintre consumatori și băncile a depășit în cei cinci ani de activitate 4 milioane de euro. Cât despre soluții miraculoase, este evident că astfel de soluții atrag atenția. Însă noi punem valoare pe echitate și echilibru, de aceea soluția trebuie să fie una corectă pentru ambele părți. Consumatorii trebuie să știe că întotdeauna banca va analiza cu foarte mare atenție toate argumentele/documentele depuse de ei în vederea negocierii. Iar referitor la cazurile ”răsunătoare”, în care CSALB a reușit să obțină ștergerea totală a unor datorii către bancă, românii trebuie să înțeleagă că sunt generate de situații limită în care se află anumiți consumatori. Fiecare caz ce ajunge pe masa conciliatorilor noștri are particularitățile lui, de aceea noi le cerem românilor deschidere și încredere că vom obține cea mai bună solutie pentru ei. Și, poate, una la care nu se așteptau.

5. Cât de importantă este activitatea unui conciliator CSALB?

Esențială! Fără conciliatorul CSALB nu există negociere. Conciliatorii discută cu consumatorii și băncile, iar la final propun o soluție (care poate fi sau nu acceptată de părți). În pandemie discuțiile au loc doar telefonic și prin e-mail. Înainte se puteau întâlni și la sediul nostru pentru runde de negocieri. Scopul lor este să obțină soluții corecte, echilibrate, din care ambele părți să aibă de câștigat și cu care ambele părți să fie de acord. În cei cinci ani de activitate, peste 80% dintre soluțiile propuse de conciliatori au fost acceptate de părți, fapt care a dus la împăcarea lor și nu s-a mai ajuns cu cazurile respective în instanță. Într-o astfel de situație, toată lumea este mulțumită, iar contractul se poate derula mai departe. Desigur, cu haine noi, adică reechilibrat și, de cele mai multe ori, ajustat, astfel încât consumatorul să îl poată suporta mai ușor.

