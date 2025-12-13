Ce este și cum se răspândește bacteria periculoasă găsită în apa de la Spitalul "Sf. Maria" din Iași

1 minut de citit Publicat la 00:45 13 Dec 2025 Modificat la 01:16 13 Dec 2025

Unele tipuri de bacterii Pseudomonas sunt rezistente la aproape toate antibioticele, Foto: Getty Images

Probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" din Iași au indicat prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis.

Mai exact, în 6 din cele 8 probe a fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă.

Specialiștii precizează că această bacterie periculoasă se dezvoltă ușor în instalații vechi sau cu zone unde apa stagnează, obiecte și suprafețe umede neigienizate complet.

Este cel mai frecvent agent patogen izolat de la pacienții care au fost spitalizați mai mult de o săptămână și este o cauză frecventă a infecțiilor nosocomiale. Infecțiile cu pseudomonas sunt complicate și pot pune viața în pericol, potrivit Medscape.

Cât de periculoasă este infecția cu Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa poate provoca infecții în sânge, plămâni (pneumonie), tract urinar sau alte părți ale corpului după intervenții chirurgicale.

Unele tipuri sunt rezistente la aproape toate antibioticele, inclusiv carbapenemele, cunoscute sub numele de P. aeruginosa multirezistent (MDR).

În 2017, P. aeruginosa MDR a cauzat aproximativ 32.600 de infecții în rândul pacienților spitalizați și 2.700 de decese estimate în Statele Unite.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) precizează că pseudomonas este un grup de bacterii care se găsesc frecvent în mediu, cum ar fi în sol și apă. Cel mai frecvent tip care cauzează infecții la oameni este Pseudomonas aeruginosa.

Pacienții din unitățile de asistență medicală prezintă cel mai mare risc, în special cei care: Sunt conectați la aparate de respirat (ventilatoare), au dispozitive precum catetere, au răni deschise în urma intervențiilor chirurgicale sau arsurilor.

Cum se răspândește

Cele mai frecvente moduri de transmitere a infecției sunt:

• Contactul cu suprafețe sau echipamente contaminate.

• Expunerea la sol sau apă.

• Contactul interpersonal, cum ar fi cel cauzat de mâinile contaminate.

“Pentru a determina dacă cineva are o infecție cu P. aeruginosa, furnizorii de servicii medicale vor trimite o probă la laborator pentru testarea sensibilității antimicrobiene. CDC furnizează date care pot fi utilizate pentru stabilirea valorilor limită pentru interpretarea testelor de sensibilitate antimicrobiană”, precizează CDC.

Tratamentul include, în general, antibiotice. Din păcate, opțiunile de tratament sunt limitate pentru P. aeruginosa MDR.