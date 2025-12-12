Apă infestată cu bacterii la Spitalul de Copii din Iași. Celulă de criză la Ministerul Sănătății

sursa foto: Facebook / Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Ministerul Sănătății a intervenit de urgență după ce analizele făcute la apa folosită în Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași au arătat nereguli. Autoritățile au activat o celulă de criză, iar ministrul Sănătății se deplasează la fața locului pentru a coordona intervenția, în timp ce spitale din alte orașe sunt pregătite să preia pacienți, dacă situația o va impune.

Ministerul Sănătății a activat mecanismele de intervenție de urgență după ce analizele efectuate asupra apei din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași au indicat neconformități chimice și microbiologice. Informațiile au fost făcute publice de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, vineri au fost primite buletinele de analiză emise de Direcția de Sănătate Publică Iași, în urma prelevării probelor de apă din unitatea sanitară. Rezultatele arată probleme atât la nivelul parametrilor chimici, cât și microbiologici.

„În data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă din unitatea sanitară - Spitalul Clinic de Urgențǎ pentru Copii ‘Sf. Maria’ din Iași. Rezultatele indică următoarele neconformități”, a transmis ministrul Sănătății.

Conform datelor prezentate, la examenul chimic, șapte din cele opt probe analizate au fost necorespunzătoare în ceea ce privește clorul rezidual liber, valorile fiind sub limita minimă admisă. În ceea ce privește examenul microbiologic, șase din cele opt probe au depășit valorile de referință pentru numărul total de bacterii mezofile, iar în tot atâtea probe a fost identificată bacteria „Pseudomonas aeruginosa”, în concentrații peste pragul admis.

În contextul acestor rezultate, ministrul Sănătății a anunțat că se deplasează la Iași pentru coordonarea intervenției la nivel local.

„Pentru coordonarea directă a intervenției la nivel local, mă deplasez în acest moment la Iași, unde gestionez situația împreună cu DSU, ISU și Prefectul, în cadrul mecanismelor instituționale de intervenție”, a precizat Alexandru Rogobete.

La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, din care fac parte spitale de urgență pentru copii din București, precum „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”, Spitalul Județean de Urgență Suceava, dar și alte unități sanitare, în eventualitatea în care va fi necesar transferul unor pacienți din cadrul spitalului din Iași.

„Prioritatea este gestionarea situației la nivel local, însă, dacă evoluția nu poate fi controlată în condiții de siguranță maximă, sistemul este pregătit pentru intervenție rapidă”, a transmis ministrul Sănătății.

Totodată, Alexandru Rogobete a anunțat că a dispus testarea microbiologică atât a pacienților, cât și a personalului medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic și pentru a permite intervenții rapide, în funcție de rezultate.

„Totodată, am dispus DSP Iași testarea microbiologică a pacienților și a personalului medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic la nivelul spitalului și pentru a asigura intervenții rapide, în funcție de rezultate”, a mai precizat ministrul.