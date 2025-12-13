Ministrul Sănătății: La Spitalul „Sf. Maria” din Iași sunt suspendate internările şi intervenţiile chirurgicale programate

Activitatea medicală a spitalui pentru copii din zona Moldovei a fost temporar limitată / Foto: Hepta

La Spitalul pentru copii „Sf.Maria” din Iaşi sunt sistate internările şi intervenţiile chirurgicale programate, după ce analizele prelevate de Direcţia de Sănătate Publică au indicat scăderi ale concentraţiei de clor rezidual din apa potabilă, fapt care reprezintă un risc de contaminare microbiologică, a anunţat, vineri seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Acesta a venit la Iaşi, după ce analizele efectuate de DSP Iaşi după dezinsecţia reţelei de apă de la Spitalul pentru copii "Sf.Maria" Iaşi au evidenţiat, în două rânduri, scăderi ale concentraţiei de clor rezidual liber sub limita minim admisă.

Potrivit ministrului, activitatea medicală a celui mai mare spital pentru copii din zona Moldovei a fost temporar limitată, până la obţinerea unor rezultate conforme din punct de vedere microbiologic şi chimic.

„Am decis sistarea internărilor. Practic, doar urgenţele majore pot fi internate, până luni, în unitatea sanitară. În Bucureşti am inclus în procedură de criză două spitale: Spitalul "Marie Curie" şi Spitalul "Grigore Alexandrescu", unde vor fi redirecţionaţi pacienţii cu urgenţe majore pentru tratament de specialitate.

În spital (Sf. Maria - n.r.) va funcţiona în continuare ambulatoriul de specialitate şi zona de spitalizare de zi, plus internările care nu sunt chirurgicale”, a precizat Rogobete.

El a menţionat că, la decizia Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) vor fi scoşi din rezerva de stat 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată destinaţi pacienţilor, aparţinătorilor şi personalului medical, pentru a asigura continuitatea activităţii în condiţii de siguranţă, până la remedierea completă a situaţiei.

„DSP Iaşi a prelevat în această seară un nou set de probe de apă cât şi de tegumente din Secţia de Terapie Intensivă, Secţia de Oncologie şi alte secţii din unitatea sanitară, pentru a avea un nou punct de încărcare vis a vis de încărcătura microbiologică. În această seară furnizorul de apă din Iaşi a prelevat probe în mai multe puncte din unitatea sanitară, privind concentraţia de clor.

Mâine, furnizorul de apă vor efectua o nouă dezinfecţie a instalaţiei de apă a unităţii sanitare, urmând ca luni DSP să recolteze noi probe pentru a ne asigura că încărcătura microbiană a scăzut şi concentraţia de clor este la un nivel optim", a declarat Alexandru Rogobete.

Potrivit autorităţilor sanitare, măsurile luate la Spitalul "Sf Maria" au un caracter strict preventiv şi nu este vorba de un focar epidemiologic activ.

Anterior, Ministerul Sănătăţii a anunţat că şapte din opt probe de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" din Iaşi au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă, potrivit buletinelor de analizele emise de DSP Iaşi.

Potrivit sursei citate, şase din cele opt probe au fost necorespunzătoare, prin depăşirea valorilor de referinţă pentru numărul total de bacterii mezofile, iar în două din cele opt probe a fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis.

„Pentru oameni obişnuiţi ca noi, cu starea de sănătate bună, nu este niciun pericol. Dar pentru copii, organisme slăbite imunitar pot fi probleme. Riscurile sunt de infecţie şi deces. De aceea am decis aceste măsuri preventive", a declarat presei Liviu Stafie, director interimar al DSP Iaşi.

Situaţia este monitorizată permanent de autorităţile sanitare, deciziile fiind luate exclusiv în interesul siguranţei pacienţilor şi al personalului medical.

„Ţinând cont de situaţia actuală, DSP a repetat în această noapte probele luate din apă şi de sanitaţie. Vom avea răspunsul la 24 de ore şi la 72 de ore. Activitatea o facem periodic, dar acum spitalul ne-a anunţat că face dezinfecţie totală. Aşa că noi am luat probe şi înainte şi după acest demers", adăugat directorul DSP Iaşi.