Operatorul de apă din Iași: Apa potabilă furnizată de ApaVital poate fi consumată fără nici un risc

sursa foto: Facebook / Apa Vital

După ce Ministerul Sănătății a precizat că apa folosită la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași este infestată cu o bacterie, operatorul de apă potabilă – ApaVital SA - a transmis că apa distribuită prin rețeaua publică este sigură pentru consum.

„Apa distribuită de APAVITAL prin rețeaua publică din municipiul Iași și din întreaga noastră arie de operare este potabilă, fără riscuri de contaminare bacteriană, neexistând nici o analiză care să confirme o astfel de suspiciune. Dorim să reasigurăm toți consumatorii că ApaVital derulează un program riguros și continuu de monitorizare a calității apei”, precizează oficialii ApaVital.

Aceștia mai spun că, în fiecare zi, „echipele noastre de laborator prelevează și analizează probe din sursele, stațiile de tratare și punctele strategice din rețeaua publică, asigurându-se în permanență că apa livrată prin branșamentele rețelei de apă către utilizatori respectă toate standardele de potabilitate și este sigură pentru consumul uman. Putem avea cu toții deplină încredere în sistemul public de alimentare și în corectitudinea realizării analizelor noastre de laborator, apa potabilă furnizată de ApaVital putând fi consumată fără nici un risc”.