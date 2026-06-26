Cineva i-a scos turbanul unui personaj dintr-un Rembrandt. Restauratorii l-au pus la loc după 400 de ani

sursa foto: Sotheby`s

Un tablou descoperit în 2014 la o licitație din Germania, catalogat drept o pictură olandeză anonimă, s-a dovedit a fi opera lui Rembrandt – și a ascuns timp de secole o intervenție deliberată. O mână necunoscută acoperise turbanul unui personaj din mulțime, îmbrăcase un copil gol și simplificase o scenă pe care artistul o concepuse ca pe un manifest al toleranței religioase, în plină criză a refugiaților din anii 1620. Restauratorii au îndepărtat straturile de vopsea adăugate ulterior și au recuperat originalul. Pe 1 iulie, tabloul va fi scos la licitație de Sotheby's la Londra, cu o estimare de 8-12 milioane de lire sterline, scrie The Guardian.

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Straturi de vopsea au fost îndepărtate de pe o pictură din secolul al XVII-lea, confirmând că aceasta îi aparține lui Rembrandt și dezvăluind că turbanul unuia dintre personaje fusese înlocuit cu o bonetă moale tradițională olandeză.

O mână anonimă, de dată ulterioară, modificase – sau mai degrabă „curățase” – originalul lui Rembrandt.

Se pare că cel care a intervenit nu înțelesese că tema biblică a tabloului – „Lăsați copiii să vină la mine” – este tocmai despre toleranță: Hristos binecuvântează atât copiii, cât și adulții. În Evanghelia după Luca, Iisus îi mustră pe ucenicii săi că îi îndepărtau pe părinții care își aduceau copiii la el: „Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția cerurilor”.

Rembrandt a înfățișat o mulțime de personaje diverse. Alături de bărbatul cu turban, în tablou sunt reprezentate atât credința iudaică, cât și cea creștină.

Artistul pare să fi fost inspirat de străzile multiculturale și religios diverse ale Olandei din secolul al XVII-lea. Când a pictat tabloul, rivalitățile religioase erau aprinse, iar valuri de refugiați ajungeau în Olanda – mulți dintre ei stabilindu-se la Leiden, orașul natal al lui Rembrandt, spre nemulțumirea marii părți a populației.

Istoricul de artă Andrew Graham-Dixon a spus că pictura se leagă de relația strânsă a lui Rembrandt cu Remonstrații, un grup care milita pentru toleranță și acceptare religioasă.

„În 1627, când Rembrandt a început acest tablou, Leidenul traversa o criză umanitară extraordinară. Războiul de Treizeci de Ani era în toi și sute de mii de oameni se revărsau în Republica Olandeză ca refugiați. În 1626, doar 1.500 de țesători au ajuns acolo, împreună cu soțiile și copiii lor... Era o îngrămădeală imensă de oameni. Se estimează că Leidenul a primit în acel an aproximativ 10.000 de refugiați”, a spus Graham-Dixon.

„Când Rembrandt pictează această scenă aglomerată în care Hristos îi primește pe copii și pe familii, gestul era unul controversat. Erau oameni la Leiden care nu voiau să-i primească. Dar ce ne spune această pictură este că Rembrandt se afla de partea ajutorului umanitar... Acesta este mai mult decât un tablou – cred că este o declarație a poziției morale a lui Rembrandt”.

Tabloul, care măsoară 106 cm pe 80,5 cm, a fost descoperit în 2014 la o licitație din Germania, unde fusese catalogat drept o „pictură olandeză anonimă din secolul al XVII-lea”.

Atribuit acum lui Rembrandt, va fi scos la licitație de Sotheby's la Londra pe 1 iulie, cu o estimare între 8 și 12 milioane de lire sterline – reflectând faptul că se numără printre cele mai importante lucrări timpurii ale artistului rămase în proprietate privată.

Alex Bell, președintele de onoare al Sotheby's UK, a declarat pentru The Guardian că suprapictura ulterioară transformase lucrarea într-o tratare mai tradițională și convențională a subiectului, originalul conținând o distribuție mai diversă de personaje, inclusiv figura proeminentă a bărbatului cu turban din centrul compoziției.

Planul prim al tabloului fusese lăsat neterminat de Rembrandt și completat destul de stângaci de artistul ulterior. Restaurarea a îndepărtat aceste adăugiri, demonstrând în ce măsură pictura fusese simplificată, golită de mesajul ei original

Rembrandt pictase un copil dezbrăcat în mulțime – artistul ulterior îl îmbrăcase.