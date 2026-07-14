CM 2026: Biletele la Anglia-Argentina, din semifinale, sunt de două ori mai scumpe decât la Franţa-Spania. Cât costă un bilet la finală

Biletele la Anglia-Argentina, din semifinale, sunt de două ori mai scumpe decât la Franţa-Spania. Sursa foto: Hepta I Zuma Press / Matthieu Mirville/Dppi

Prețurile biletelor pentru semifinalele Cupei Mondiale 2026 prezintă diferențe semnificative. Cel mai ieftin bilet la partida Franța - Spania, care se joacă marţi, 14 iunie, de la ora 22.00, în direct la Antena 1 şi pe Antena PLAY, costă 1.325 de dolari. În schimb, un tichet pentru accesul la Anglia - Argentina, programat miercuri, tot de la 22.00, costă aproximativ dublu: 2.841 de dolari. Biletele pentru finala de duminică rămân cele mai scumpe, deși prețurile acestora au mai scăzut, notează Economic Times. Este de aşteptat ca la revânzare, în online sau pe piaţa neagră, preţul acestor bilete să fie mult mai mare.

În semifinalele Cupei Mondiale 2026 se întâlnesc marile puteri ale fotbalului mondial, însă prețurile biletelor la aceste partide diferă foarte mult. Franța ocupă primul loc în clasamentul FIFA și va juca marți, la Dallas, împotriva Spaniei, aflată pe locul al treilea. Spania a ocupat prima poziție în clasament în mare parte a perioadei premergătoare Cupei Mondiale 2026, înainte de a fi devansată de Franța în luna aprilie.

Prețul minim al biletelor pentru semifinala lor era de 1.325 de dolari luni, potrivit portatului de monitorizare a biletelor TicketData.com. Această cifră reprezintă o scădere de 26% în ultimele trei zile, iar prețul actual este mai mic de jumătate din cel al celeilalte semifinale.

Cel mai ieftin bilet la finala mare: 6.760 de dolari

Cel mai mic preț al unui bilet pentru meciul Anglia - Argentina este de 2.841 de dolari, o creștere de 34% în ultimele trei zile. Sâmbătă, prețul atinsese pragul de 2.966 de dolari, înainte de a scădea la 2.537 de dolari în dimineața următoare. De asemenea, meciul este aproape de două ori mai scump decât biletele pentru partida care decide locul al treilea. Pentru finala mică, programată sâmbătă, la Miami, prețul minim al unui bilet este de 1.543 de dolari.

Prețul celui mai ieftin bilet pentru finala mare, de pe stadionul New York New Jersey, programată duminică, rămâne la 6.760 de dolari, deși a scăzut cu 6% în ultimele 72 de ore. După ce atinsese un maxim de 13.650 de dolari în octombrie, prețul minim pentru finală era de 12.301 dolari pe 21 iunie și de 9.911 dolari pe 6 iulie.