Concert unic la Orchestra Simfonică Bucureşti: melodiile trupei The Beatles vor fi reinterpretate simfonic

Lavinia şi Vladimir Săteanu vor interpreta melodii lansate de trupa The Beatles, alături de Orchestra Simfonică Bucureşti. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Oficialii de la Orchestra Simfonică Bucureşti au pregătit un concert unic în România, iar Cătălin Opriţoiu a dezvăluit o parte dintre surprizele pregătite pentru spectatori. "The Beatles Symphonic" va aduce în prim-plan cele mai frumoase piese ale legendarei trupe, care vor fi interpretate într-o formă specială de Orchestra Simfonică Bucureşti. "Get Back", "Yesterday", "Let It Be" și "Hey Jude" se numără printre melodiile pe care spectatorii le pot redescoperi.

Spectacolul "The Beatles Symphonic" care creează un nou arc peste timp va avea loc mâine, 7 februarie, începând cu ora 19:30, la Circul Metropolitan Bucureşti. Farmecul melodiilor originale va fi amplificat prin aranjamente orchestrale spectaculoase, iar energia rock n'roll-ului se va îmbina perfect cu eleganța muzicii simfonice. Cu siguranță, viziunea Orchestrei Simfonice București vă va fermeca, la acest eveniment cu totul deosebit.

Cătălin Opriţoiu, muzician şi manager al Orchestrei Simfonice Bucureşti, a mărturisit în cadrul unui interviu că Lavinia Săteanu şi Vladimir Săteanu se numără printre invitaţii evenimentului unic "The Beatles Symphonic". Cei doi artişti care au cântat la Phoenix vor interpreta câteva dintre comorile nemuritoare ale trupei The Beatles alături de Orchestra Simfonică Bucureşti.

"În 1960, patru băieţi din Liverpool au scris istorie! Pe de altă parte, inspirat de la aceşti băieţi, în 1962, Nicolae Covaci, fondatorul trupei Phoenix, a scris istorie pentru noi, românii. Se formează trupa Phoenix, Beatles-ul românesc. În cadrul proiectului de mâine seară vom avea un moment-tribut pentru Phoenix, prin care doi dintre muzicienii trupei Phoenix – Lavinia Săteanu şi Vladimir Săteanu – vor cânta cu noi în orchestră. Sunt cei de la care, practic, noi am învăţat să mergem pe acest drum: pe drumul de rock", a declarat Cătălin Opriţoiu la Antena 3 CNN.

Managerul Orchestrei Simfonice Bucureşti a mai spus că Florin Ristei se numără printre surprizele serii cu muzică specială. Acesta va interpreta piesele legendarei trupe Beatles. Totodată, cântăreţul va avea un mini-recital cu creaţiile sale şi, desigur, va fi acompaniat de Orchestra Simfonică Bucureşti tot timpul.

Concertul "The Beatles Symphonic" nu înseamnă doar o călătorie muzicală, ci și o serie de momente speciale. Pe lângă interpretările memorabile, publicul va avea parte de surprize care să intensifice emoțiile și să transforme spectacolul într-o experiență unică. Orchestra Simfonică București, prin măiestria și pasiunea ei, reușește mereu să ofere mereu acel "ceva", care rămâne cu tine mult timp după ce se trage cortina.

Fie că sunteți un fan devotat al trupei The Beatles, un admirator al Orchestrei Simfonice București sau, pur și simplu, un iubitor de muzică bună, evenimentul "The Beatles Symphonic" reprezintă ocazia perfectă de a descoperi cum două stiluri atât de diferite pot crea împreună ceva cu totul nou și fascinant.