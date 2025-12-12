Descoperire majoră în Egipt: templul solar al faraonului Nyuserre Ini a fost scos la lumină lângă Cairo

sursa foto: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities

O echipă de arheologi italieni a scos la lumină rămășițele templului solar al regelui Nyuserre Ini, faraon din a cincea dinastie a Vechiului Regat al Egiptului, în necropola Abusir, aflată în apropiere de Cairo. Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Antichităților din Egipt, relatează Agerpres.

Locul fusese identificat încă din 1901 de arheologul german Ludwig Borchardt, celebru pentru descoperirea bustului lui Nefertiti în 1912, însă la acea vreme săpăturile nu au putut fi începute din cauza nivelului foarte ridicat al pânzei freatice.

Conform unui comunicat al ministerului egiptean, misiunea arheologică italiană, coordonată de egiptologii Massimiliano Nuzzolo și Rosanna Pirelli, a reușit acum să dezvăluie pentru prima dată mai mult de jumătate din templu, care a stat îngropat timp îndelungat sub sedimentele aduse de Nil.

Autoritățile descriu descoperirea drept o structură monumentală, cu o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați, „cu o arhitectură unică ce o clasează printre cele mai mari şi mai remarcabile temple din necropola din Memphis”.

În cadrul cercetărilor au fost identificate numeroase elemente arhitecturale, printre care baze de coloane, paramente de perete, praguri din granit, dar și o rampă înclinată „care probabil lega templul de Nil sau de unul dintre braţele sale”.

Necropola Abusir, situată la aproximativ 20 de kilometri sud de Cairo, este cunoscută pentru piramidele mai multor faraoni, mai mici ca dimensiuni decât celebrele piramide de la Giza, dar extrem de valoroase din punct de vedere istoric.

Templul descoperit făcea parte dintr-un complex monumental dedicat cultului zeului soare Ra și este unul dintre puținele temple solare identificate până acum. Potrivit Universității din Leicester, doar șase astfel de temple au fost construite în perioada celei de-a cincea dinastii.

Până în prezent, au fost confirmate rămășițele a doar două temple solare, inclusiv cel al regelui Nyuserre Ini, arată universitatea britanică, cunoscută și pentru identificarea rămășițelor regelui Richard al III-lea, mort în urmă cu cinci secole, mai notează AFP.