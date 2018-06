Vernisaj la Berlin - „Hallo, mein Name ist Bukarest – 100 Jahre Stadtgeschichte”

Muzeul Municipiului București invită publicul interesat la vernisajul expoziției „Hallo, mein Name ist Bukarest – 100 Jahre Stadtgeschichte” (Hello my Name is Bucharest – 100 Years of Urban History), care va avea loc la Berlin vineri, 15 iunie 2018, ora 19.00.



Expoziția „Hallo, mein Name ist Bukarest – 100 Jahre Stadtgeschichte”, organizată de Institutul Cultural Român din Berlin în parteneriat cu Muzeul Municipiului București și curatoriată de Dan Pîrvulescu, director adjunct al muzeului, este un proiect expozițional în cadrul Festivalului Make City. Cele 28 de fotografii de epocă vor fi prezentate în spațiul expozițional al galeriei ICR Berlin în perioada 15 iunie – 13 iulie 2018. Expoziția de fotografie prezintă o călătorie prin secolul XX, care își propune să evidențieze evoluția arhitecturii și dezvoltarea urbanistică a Capitalei României.



În prezent, modul în care dorim să locuim, precum și aspirația fiecăruia pentru locuința ideală, sunt tributare secolului XX, reușitelor sau experimentelor eșuate ce au avut loc în ultima sută de ani. Orașele sunt în continuă mișcare. București este orașul vitezelor simultan diferite și totodată un oraș care trăiește ambivalent. A avut și foarte mult de suferit, dar a știut întotdeauna să-și recâștige liniștea și bucuria de a trăi. Și astăzi Bucureștii continuă să fie la confluența unor zone culturale variate.



În această lună, ICR Berlin marchează Centenarul Marii Uniri printr-o serie de proiecte dedicate orașului București. Este vorba despre două expoziții de fotografie „Hallo, mein Name ist Bukarest – 100 Jahre Stadtgeschichte” și Mobile Churches, prezentate în cadrul celei de-a doua ediții a festivalului berlinez de arhitectură Make City (14.06-01.07) și concertul duoului francez Nathalie Joly (voce) și Thierry Rocque (acordeon), ce evocă atmosfera muzicală a „micului Paris” interbelic.



Make City este primul festival din Berlin dedicat arhitecturii şi alternativelor urbane şi se adresează nu doar arhitecților sau specialiștilor din domeniul planificării urbane, ci îşi propune să aducă mai aproape de publicul larg teme actuale din domeniul arhitecturii şi designului urban. Prima ediție din 2015 a reunit un număr de 66 de evenimente, 161 vorbitori, peste 150 de parteneri, peste 100 de relatări mass-media și s-a bucurat de un număr de 15.000 de vizitatori.



„Proiectul de față își propune să cartografieze geografiile umane ale secolului XX, iar hărțile care se suprapun nu aparțin exclusiv trecutului, ci mai ales unui prezent în desfășurare, care încearcă să definească o posibilă prognoză pentru un termen mediu. Bucureştiul – precum toate aşezările lumii cunoscute – are un trecut construit pe două tipuri diferite de cartografieri istorice. Pe de o parte există o hartă a spaţiului, orizontală, cronologică, înregistrată de istoria clasică prin documentul scris. Iar pe de altă parte avem o hartă umană, verticală, care intersectează cronologia şi timpul în sensuri variate. Este cea mai grea perspectivă de abordat, definit şi comentat, deoarece ea se referă la moduri de viaţă, comportamente, gesturi, preocupări, atitudini, traume colective care, la rândul lor, au schimbat mereu viaţa oamenilor.

Această călătorie prin secolul XX nu-şi propune să detalieze evoluţia societății urbane, ci să arate în linii generale câteva modificări de comportament, mod de viață, preocupări, chiar tipul de locuire şi ambientare interioară. Noi, cei de astăzi, cu felul în care dorim să locuim precum şi cu aspiraţia fiecăruia pentru locuinţa ideală, suntem - cu toate aceste repere, tributari secolului XX, reuşitelor sau experimentelor eşuate care s-au produs în ultima sută de ani” - a declarat Dr. Adrian MAJURU, director al Muzeului Municipiului București.