Cum sa alegi mocheta perfecta pentru caminul tau

Cand aleg obiectele de design interior, multi oameni se focuseaza pe piesele mari de mobilier, culoarea peretilor si lasa pardoseala pe loc secund. Dar o mocheta de calitate, in culoarea potrivita sau de ce nu, cu model, poate sa adauge profunzime si personalitate spatiului, si sa ofere un rezultat final demn de reviste.

Insa pentru a ne bucura cu adevarat de acest comfort si de toate beneficiile care vin odata cu instalarea mochetei in casa, trebuie sa acordati atentie catorva detalii.

Imi place pufoasa..dar se intretine greu

Cat de mult ne place sa trecem degetele prin mostrele de mocheta din magazinele de specialitate si cu cat sunt mai pufoase cu atat ne incanta mai mult. Insa primul gand se duce la intretinerea acesteia. Vesti bune, producatorii de mocheta sunt la curent cu nevoile clientilor si utilizeaza materii prime actuale. Fibre tratate anti-patare, rezistente la influenta razelor soarelui, respective decolorare, si de asemenea, usor de uscat dupa spalare.

Si materialul difera in functie de preferinte. Putem sa alegem fibre sintetice, precum poliamiada PA, sau polipropilena PP, care sunt si cele mai intalnite si de asemenea prietenoase cu bugetul nostru. Sau putem opta pentru fibre naturale, lana este preferata producatorilor de lux de mocheta. Pentru aceasta optiune, trebuie sa avem in vedere si un cost mai ridicat si de asemenea o intretinere mai atenta.

Densitatea nodurilor si a firelor per metru patrat indica de asemenea calitatea mochetei. Cu cat fibrele sunt dispuse mai des, cu atat veti beneficia de o suprafata mai compacta.

Ce alegem in dormitor

Pentru mocheta dormitoare avem mana libera sa ne jucam cu texturi si culori. De la traverse langa pat pana la mochetarea completa a spatiului. Poti alege mocheta in contrast cu tapiteria patului, sau poti alege o culoare neutra care sa iti permita evidentierea accesoriilor de decor.

Culorile calde precum bej si crem sunt preferatele clientilor, urmate de nuante reci de gri. De asemenea, poti sa alegi o culoare indrazneata care va imprima personalitatea ta inclusiv in alegerea pardoselii.

Oricare ar fi preferinta ta de culoare sau textura, nimic nu se compara cu acel sentiment placut de “moale si pufos” cand pasim pe pardoseala dimineata.

Pentru un comfort sporit la pasire, putem de asemenea sa optam pentru underlay, acel strat suplimentar de burete care se monteaza sub mocheta. Acesta are nenumarate beneficii, de la izolare termica si acustica, pana la senzatia de moale si elastic la pasire.

Acesta este secretul designerilor hotelurilor de 5 stele din intreaga lume.

De asemenea, poti alege o mocheta cu fir mai scurt si sa adaugi acest underlay pentru a completa sentimentul de mocheta pufoasa. In acest fel atingi 2 puncte importante, comfort si intretinere facila.

Dormitoarele copiilor

Inca de la inceputurile amenajarii unui dormitor de bebelus, primul gand este la pardoseala pe care cel mic va face primii pasi. Vrem sa ii oferim daca este posibil un mic norisor pe care acesta sa paseasca, ca sa nu vorbim de al ferii de orice mica lovitura la contactul cu solul.

Pentru cei mici, magazinele de specialitate va pun la dispozitie mocheta camera copii, un segment de mocheta produsa cu fibre moi, create in pasteluri vesele, de la roz la bleu si orice alta culoare care va completa designul conceput pentru bebe.

Sa nu uitam insa de adolescenti, unde grija vine in primul rand la gradul de suportabilitate al materialului mocheta dormitoare la uzura, trafic si nu in ultimul rand la patare.

Pentru acestia, producatorii ne indruma catre fibre rezistente, culori pline si nuante mai inchise, pregatite sa faca fata nevoilor mereu in schimbare ale adolescentului mereu activ.

Largirea optica a spatiilor

Cand gandim designul unui apartament de exemplu, primele lucruri pe care le luam in calcul sunt optimizarea spatiului si pe cat se poate crearea iluziei optice de spatiu cat mai mare.

La acest pas ne vine in ajutor si decizia de a alege acelasi tip de pardosela in cat mai multe spatii posibile, fara fragmentarea acestora.

Putem sa optam pentru mocheta rola de trafic si in living, daca estimam un trafic intens, sau putem sa continuam acoperirea pardoselii cu acelasi tip de mocheta utilizat in spatiile de odihna.

Montajul

Un aspect deloc de neglijat este montajul si configurarea rolei de mocheta in spatiile noastre. Intrucat in general producatorii au analizat si decis ca pentru uzul general, o mocheta cu latime de 4 si 5 ml este varianta optima, acest lucru trebuie luat in calcul atunci cand masuram camerele.

Pentru ca in general mocheta cu fir tuns si inalt creeaza umbre in fibre la pasire, in functie de lumina din incapere, daca avem o imbinare a rolei de mocheta in spatiul nostru, fibrele trebuie pozitionate in acelasi sens,

Marii retaileri de mocheta va oferta consultanta pentru configurarea mochetei in spatiul dumneavoastra, astfel incat mergeti cu schita camerelor catre acestia si veti avea o grija in minus.

Incalzire in pardoseala

Daca ati decis instalarea unui sistem de incalzire in pardoseala, nu aveti de ce sa va faceti griji. Mocheta este un material minunat de montat peste un astfel de sistem. Veti observa de asemenea pe specificatiile tehnice ale producatorilor semnul distinctiv ce indica recomandarea.

Lasa frau liber imaginatiei si alege mocheta pe care ai visat-o mereu.

Toate aceste produse se regasesc si in portofoliul Epardoseli Retail si pot fi vazute in showroom-ul din Bucuresti, Strada Sabinelor nr. 117.